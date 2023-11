Australia triển khai đặc nhiệm an ninh mạng tới các quốc đảo Thái Bình Dương

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Australia, Chính phủ nước này đã dành ngân sách 26 triệu AUD để thành lập các "đội đặc nhiệm phản ứng nhanh" và 16,7 triệu AUD khác cho chương trình hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương nâng cao năng lực an ninh mạng, giải quyết các lỗ hổng bảo mật và thử nghiệm các giải pháp an ninh mạng mới.

Các đội đặc nhiệm an ninh mạng sẽ bao gồm các chuyên gia từ khu vực tư nhân và các cơ quan tình báo như Tổng cục Tín hiệu Australia. Nguồn: ABC

Các đội đặc nhiệm an ninh mạng sẽ do Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Australia quản lý chung và điều phối hoạt động, thành viên gồm các chuyên gia hàng đầu đến từ các công ty, tổ chức an ninh mạng tư nhân của Australia và các chuyên gia từ các cơ quan tình báo nước này, chủ yếu từ Tổng cục Tín hiệu Australia.

Theo Nghị sỹ Tim Watts, đồng Ngoại trưởng Australia, các cuộc tấn công mạng hiện là mối đe dọa gia tăng nhanh nhất đối với an ninh của các quốc đảo Thái Bình Dương khi các quốc gia này hiện thực hoá tham vọng phát triển kinh tế và tăng cường khả năng kết nối vào mạng toàn cầu của mình.

Chính vì vậy, là một thành viên trong cộng đồng các quốc đảo Thái Bình Dương, Australia có trách nhiệm hỗ trợ các quốc gia thành viên khác và củng cố vị thế là đối tác tin cậy nhất tại khu vực.

Các chuyên gia an ninh mạng của Tổng cục Tín hiệu Australia sẽ đóng vai trò chủ đạo trong các đội đặc nhiệm gửi tới các quốc đảo Thái Bình Dương. Nguồn: ABC

Theo đó, trong vòng 18 tháng qua, hầu hết các quốc đảo Thái Bình Dương, như Vanuatu, Papua New Guinea, Tonga, Fiji... đều đã phải hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công mạng, khiến nhiều cơ quan chính phủ và bệnh viện tê liệt.

Trong bối cảnh đó, Australia khẳng định sẽ cử các đội đặc nhiệm an ninh mạng tới các quốc đảo "có yêu cầu sự hỗ trợ của Australia", nhằm vừa đảm bảo vấn đề chủ quyền không gian mạng của các nước này, vừa khẳng định vai trò truyền thống và tin cậy của Australia tại khu vực.