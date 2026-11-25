Điều này làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng an ninh mạng trong các cơ quan chính phủ Mỹ.

Nhiều nguồn tin tiết lộ với hãng tin Fox News rằng CIA, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đều bị xâm nhập trong cùng một ngày. Trước đó, tờ New York Times là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin CIA và ODNI phát hiện vụ xâm nhập.

Trụ sở Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại bang Virginia (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin, hệ thống bị ảnh hưởng của CIA được sử dụng để phân tích thông tin tình báo từ nguồn mở, tức những dữ liệu có thể tiếp cận công khai. Không có hệ thống thông tin mật nào bị ảnh hưởng và sự cố đã được khắc phục.

Theo đánh giá, vụ xâm nhập hệ thống FBI nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng đến Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) – cơ sở dữ liệu cho phép các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ chia sẻ và tra cứu thông tin.

Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ xâm nhập hệ thống CIA, cũng như liệu các vụ tấn công có liên quan với nhau hay không. Hai quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với Fox News rằng Bộ này không bị xâm nhập.

Một sự cố riêng biệt khác cũng đã ảnh hưởng đến hệ thống nội bộ có phân loại mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) trong vài ngày của tuần trước. Tuy nhiên, sự cố này bắt nguồn từ quá trình nâng cấp công nghệ nội bộ, không phải một vụ tấn công mạng.