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Ba Lan điều F-16 chặn máy bay trinh sát Nga trên Biển Baltic

Thứ Ba, 05:47, 04/08/2026
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VOV.VN - Ngày 3/8, Ba Lan đã điều các tiêm kích F-16 để chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga trên Biển Baltic, cách bờ biển Ba Lan khoảng 60 km, chỉ ba ngày sau vụ tên lửa xâm phạm không phận nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết, nước này đã điều hai chiếc F-16 để chặn chiếc Il-20 ngoài khơi thị trấn ven biển phía bắc Łeba.

Theo ông Kosiniak-Kamysz, chiếc Il-20 vẫn hoạt động trong không phận quốc tế và không xâm nhập lãnh thổ Ba Lan, tuy nhiên máy bay này bay mà không nộp kế hoạch bay và tắt thiết bị phát đáp. Hiện Lực lượng Vũ trang Ba Lan liên tục theo dõi tình hình và sẵn sàng hành động nhằm bảo vệ không phận quốc gia, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO.

ba lan dieu f-16 chan may bay trinh sat nga tren bien baltic hinh anh 1
Ba Lan điều F-16 chặn máy bay trinh sát Nga trên Biển Baltic. (Ảnh: Reuters)

Il-20 là máy bay trinh sát quân sự chuyên thu thập thông tin về hệ thống radar, thông tin liên lạc và mạng lưới phòng không. Việc máy bay này xuất hiện gần không phận Ba Lan với thiết bị phát đáp tắt và không khai báo lộ trình đã buộc Không quân Ba Lan phải phản ứng nhanh chóng để xác định mục tiêu và giám sát chặt chẽ.

Vụ ngăn chặn mới nhất này diễn ra chỉ ba ngày sau một sự cố tương tự. Trước đó, các máy bay F-16 của Ba Lan cũng đã chặn bắt một chiếc Il-20 khác ở khoảng cách khoảng 40 km về phía Bắc thành phố ven biển Kołobrzeg.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào đầu năm 2022, số lượng các vụ ngăn chặn máy bay trinh sát Nga ở khu vực Biển Baltic ngày càng gia tăng. Những chiếc máy bay trinh sát của Nga thường xuyên bay sát không phận NATO buộc máy bay chiến đấu của Ba Lan và các đồng minh phải xuất kích để giám sát, nhằm đảm bảo an ninh không phận và ngăn ngừa mọi nguy cơ xâm phạm.

Đầu tháng này, Warsaw cũng đã liên tiếp điều các tiêm kích để ngăn chặn máy bay quân sự của Nga trên Biển Baltic, xuất phát từ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, khu vực tiếp giáp với Ba Lan. Tình trạng này đã khiến Warsaw cùng các đồng minh NATO phải tăng cường đáng kể các hoạt động luân phiên tuần tra và bảo vệ không phận.

Như Hoa/VOV-Praha
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