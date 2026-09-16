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Ba Lan tăng cường an ninh tại các cửa khẩu biên giới với Ukraine

Thứ Tư, 08:49, 16/09/2026
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VOV.VN - Ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết nước này đang tăng cường an ninh tại các cửa khẩu biên giới với Ukraine, bao gồm cả việc xây dựng các trạm quan sát và canh gác gần biên giới.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz đã công bố các biện pháp này trong một bài đăng trên trang cá nhân. Ông chia sẻ Ba Lan đang tăng cường bảo vệ các cửa khẩu biên giới với Ukraine trong bối cảnh nguy cơ an ninh vẫn tiếp tục đe dọa biên giới châu Âu. Ông khẳng định chính phủ đã ra lệnh tăng cường củng cố cơ sở hạ tầng của Lực lượng Biên phòng nói chung, tiến hành công việc củng cố các trạm gác và cơ sở hạ tầng ở gần biên giới Ukraine.

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Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz. Ảnh: Reuters.

Bộ Tổng chỉ huy Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết binh lính đang thực hiện các công việc thuộc chương trình phòng thủ Lá chắn phía Đông của chính phủ, bao gồm việc xây dựng các công sự biên giới tạm thời sử dụng các rào chắn quân sự đặc biệt được gọi là pháo đài Hesco. Theo thông báo của bộ chỉ huy, các binh sĩ cũng đang hỗ trợ kỹ thuật cho Lực lượng Biên phòng, bao gồm việc xây dựng các trạm quan sát và canh gác gần các cửa khẩu biên giới Ba Lan-Ukraine.

Trước đó, trong hai ngày cuối tuần vừa rồi, hai máy bay không người lái Geran-5 chạy bằng động cơ phản lực đã tấn công các mục tiêu ở gần biên giới Ba Lan. Một chiếc máy bay không người lái đã làm hư hại một đoàn tàu tại ga Yahodyn, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Chiếc thứ hai tấn công gần một trạm xăng gần cửa khẩu biên giới Dorohusk-Yahodyn.

Tại cuộc họp khẩn cấp về an ninh ở thủ đô Warsaw vào tối 13/9, Thủ tướng Donald Tusk  cho biết xung đột Nga - Ukraine đang tiếp tục leo thang và những đe dọa an ninh ngày càng xuất hiện gần biên giới Ba Lan. Ngày 14/9, Thủ tướng Ba Lan đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ để tập trung thảo luận các biện pháp tiếp theo nhằm tăng cường an ninh biên giới của nước này.

Hải Đăng/VOV-Praha
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