Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Ukraine

Phát biểu khi tới Kiev, Thủ tướng Đức cho biết, Ukraine đang cần sự hỗ trợ trong những tuần tới, khi mùa Đông đến gần và các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở năng lượng gia tăng. Ông Merz khẳng định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tiếp tục trông cậy vào sự hỗ trợ của Đức.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz . Ảnh: Reuters

Tháp tùng Thủ tướng Merz có Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và đại diện nhiều doanh nghiệp Đức. Ngoài hợp tác quốc phòng, ông Merz dự kiến đề nghị Ukraine đẩy nhanh các cải cách mà Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu, trong đó có các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Theo các quan chức Chính phủ Đức, trong chuyến thăm, ông Merz dự kiến công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ euro, cùng 350 triệu euro hỗ trợ Ukraine sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng. Hai bên cũng dự kiến hoàn tất thỏa thuận hợp tác sản xuất nhiều loại UAV, trong đó có UAV đánh chặn các máy bay không người lái tốc độ cao.

Đây là chuyến thăm Ukraine lần thứ hai của ông Merz trên cương vị Thủ tướng Đức. Kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2 năm 2022, Đức đã dành hơn 43,3 tỷ euro hỗ trợ Ukraine, cùng nhiều loại trang thiết bị và vũ khí.