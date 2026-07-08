English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bà Marine Le Pen tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp lần thứ 4

Thứ Tư, 17:22, 08/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) Marine Le Pen tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới, bất chấp lệnh giám sát của toà phúc thẩm. Quyết định đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đua vào Điện Élysée, khi yếu tố pháp lý tiếp tục trở thành biến số lớn của chính trường Pháp.

Phát biểu trên truyền hình sau phán quyết, bà Marine Le Pen khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao và cho biết quá trình này sẽ tạm đình chỉ việc thi hành án: “Quan điểm của tôi đã rất rõ ràng. Tôi sẽ không vận động tranh cử nếu phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, tôi có quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Khi đơn kháng cáo được thụ lý, việc thi hành bản án sẽ được tạm đình chỉ. Vì vậy, tôi sẽ tham gia chiến dịch tranh cử mà không phải đeo thiết bị giám sát điện tử”.

ba marine le pen tuyen bo tranh cu tong thong phap lan thu 4 hinh anh 1
Bà Marine Le Pen tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp lần thứ 4 bất chấp lệnh giám sát của tòa. Ảnh: Reuters

Phán quyết của tòa phúc thẩm giữ nguyên kết luận bà Marine Le Pen và nhiều thành viên đảng Tập hợp quốc gia đã sử dụng sai mục đích khoảng 2,8 triệu euro từ ngân sách Nghị viện châu Âu trong hơn một thập kỷ để trả lương cho nhân viên của đảng. Tuy nhiên, tòa cũng rút ngắn thời gian cấm bà tranh cử, qua đó mở đường để chính trị gia 57 tuổi có thể tiếp tục tham gia cuộc bầu cử tổng thống.

Diễn biến này giúp chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về khả năng Chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia Jordan Bardella sẽ thay thế bà Marine Le Pen trở thành ứng cử viên của đảng. Sau cuộc họp với ban lãnh đạo đảng, bà Marine Le Pen khẳng định sẽ trực tiếp dẫn dắt chiến dịch tranh cử, trong khi ông Jordan Bardella tiếp tục đóng vai trò đồng minh chủ chốt.

Vụ việc cũng làm nổi bật sự đan xen giữa tiến trình tư pháp và cạnh tranh chính trị tại Pháp. Trong phán quyết, tòa án cho biết đã cân nhắc đến quyền lựa chọn của cử tri khi quyết định giảm thời hạn cấm tranh cử, nhấn mạnh rằng việc hạn chế quyền ứng cử cần được áp dụng một cách thận trọng để không ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ.

Đối với bà Marine Le Pen, đây là lần thứ 4 bà bước vào cuộc đua vào Điện Élysée sau các chiến dịch vào các năm 2012, 2017 và 2022. Trong nhiều cuộc khảo sát gần đây, bà vẫn là một trong những ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và được dự báo có khả năng vượt qua vòng một. Tuy nhiên, vụ án tham ô tiếp tục phủ bóng lên chiến dịch tranh cử, đồng thời tạo thêm dư địa để các đối thủ công kích về tính liêm chính và năng lực lãnh đạo.

Việc bà Marine Le Pen chính thức tái khẳng định quyết tâm tranh cử cũng đồng nghĩa cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm tới sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các đường lối chính trị, mà còn là phép thử đối với cách cử tri Pháp nhìn nhận mối quan hệ giữa trách nhiệm pháp lý và tính chính danh của một ứng cử viên trong bối cảnh chính trường tiếp tục phân hóa sâu sắc.

Thu Hoài/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Macron
Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Macron

VOV.VN - Ngày 7/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Pháp tới Damascus.

Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Macron

Pháp và Syria ký loạt thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của Tổng thống Macron

VOV.VN - Ngày 7/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Pháp tới Damascus.

Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus
Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus

VOV.VN - Chính quyền Pháp khẳng định chuyến thăm Syria của Tổng thống Macron tiếp tục diễn ra theo kế hoạch bất chấp 2 vụ nổ xảy ra gần khách sạn nơi ông đang lưu trú ở thủ đô Damascus.

Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus

Tổng thống Pháp vẫn tiếp tục lịch trình thăm Syria sau vụ nổ ở Damascus

VOV.VN - Chính quyền Pháp khẳng định chuyến thăm Syria của Tổng thống Macron tiếp tục diễn ra theo kế hoạch bất chấp 2 vụ nổ xảy ra gần khách sạn nơi ông đang lưu trú ở thủ đô Damascus.

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria
Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này.

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

Nổ lớn tại Damascus, gần khách sạn Tổng thống Pháp ở khi thăm Syria

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 7/7 tại thủ đô Damascus của Syria, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm quốc gia Trung Đông này.

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”
Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 cho biết, việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang “đến gần hơn mọi người tưởng”. Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ sớm nối đối thoại “trong tương lai gần”.

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 cho biết, việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang “đến gần hơn mọi người tưởng”. Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ sớm nối đối thoại “trong tương lai gần”.

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz
Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

Anh, Pháp “bắt tay” với Oman đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ