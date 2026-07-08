Phát biểu trên truyền hình sau phán quyết, bà Marine Le Pen khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao và cho biết quá trình này sẽ tạm đình chỉ việc thi hành án: “Quan điểm của tôi đã rất rõ ràng. Tôi sẽ không vận động tranh cử nếu phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, tôi có quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Khi đơn kháng cáo được thụ lý, việc thi hành bản án sẽ được tạm đình chỉ. Vì vậy, tôi sẽ tham gia chiến dịch tranh cử mà không phải đeo thiết bị giám sát điện tử”.

Bà Marine Le Pen tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp lần thứ 4 bất chấp lệnh giám sát của tòa. Ảnh: Reuters

Phán quyết của tòa phúc thẩm giữ nguyên kết luận bà Marine Le Pen và nhiều thành viên đảng Tập hợp quốc gia đã sử dụng sai mục đích khoảng 2,8 triệu euro từ ngân sách Nghị viện châu Âu trong hơn một thập kỷ để trả lương cho nhân viên của đảng. Tuy nhiên, tòa cũng rút ngắn thời gian cấm bà tranh cử, qua đó mở đường để chính trị gia 57 tuổi có thể tiếp tục tham gia cuộc bầu cử tổng thống.

Diễn biến này giúp chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về khả năng Chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia Jordan Bardella sẽ thay thế bà Marine Le Pen trở thành ứng cử viên của đảng. Sau cuộc họp với ban lãnh đạo đảng, bà Marine Le Pen khẳng định sẽ trực tiếp dẫn dắt chiến dịch tranh cử, trong khi ông Jordan Bardella tiếp tục đóng vai trò đồng minh chủ chốt.

Vụ việc cũng làm nổi bật sự đan xen giữa tiến trình tư pháp và cạnh tranh chính trị tại Pháp. Trong phán quyết, tòa án cho biết đã cân nhắc đến quyền lựa chọn của cử tri khi quyết định giảm thời hạn cấm tranh cử, nhấn mạnh rằng việc hạn chế quyền ứng cử cần được áp dụng một cách thận trọng để không ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ.

Đối với bà Marine Le Pen, đây là lần thứ 4 bà bước vào cuộc đua vào Điện Élysée sau các chiến dịch vào các năm 2012, 2017 và 2022. Trong nhiều cuộc khảo sát gần đây, bà vẫn là một trong những ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và được dự báo có khả năng vượt qua vòng một. Tuy nhiên, vụ án tham ô tiếp tục phủ bóng lên chiến dịch tranh cử, đồng thời tạo thêm dư địa để các đối thủ công kích về tính liêm chính và năng lực lãnh đạo.

Việc bà Marine Le Pen chính thức tái khẳng định quyết tâm tranh cử cũng đồng nghĩa cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm tới sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các đường lối chính trị, mà còn là phép thử đối với cách cử tri Pháp nhìn nhận mối quan hệ giữa trách nhiệm pháp lý và tính chính danh của một ứng cử viên trong bối cảnh chính trường tiếp tục phân hóa sâu sắc.