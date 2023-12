Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên

Hơn 1.000 binh lính, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã tham gia một cuộc diễn tập tại Seoul, mô phỏng lại kịch bản Triều Tiên bất ngờ tập kích thủ đô của Hàn Quốc. Nội dung chính của cuộc tập trận là đối phó với các đợt tấn công giả định nhắm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu như trạm cấp nước, trạm viễn thông, và hệ thống điện.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho biết: “Chúng tôi đã có một bài học lớn khi hệ thống phòng thủ tiên tiến đẳng cấp thế giới của Israel bất lực trước cuộc tấn công bất ngờ của Hamas được trang bị pháo thông thường và các phương tiện thô sơ. Trên thực tế, Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích tương tự bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi phải có năng lực vững chắc để vượt qua bất kỳ hành động nào như vậy”.

Hàn Quốc tập trận ở Seoul mô phỏng kịch bản Triều Tiên bất ngờ tấn công thủ đô. Ảnh: Reuters

Theo Thị trưởng Oh Se-hoon, thủ đô của Hàn Quốc chỉ cách biên giới với Triều Tiên 38km, do đó Seoul luôn phải đối mặt với nguy cơ an ninh thường trực. Người đứng đầu chính quyền Seoul cũng bày tỏ lập trường ủng hộ việc Hàn Quốc cần có vũ khí hạt nhân của riêng nước này bởi đây là cách răn đe hiệu quả nhất đối với Triều Tiên.Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị Tổng thống Yoon Suk Yeol bác bỏ, thay vào đó là chính sách củng cố liên minh quân sự với Mỹ và tăng cường hợp tác với Nhật Bản.

Cuộc diễn tập của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang, sau khi Bình Nhưỡng phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên và thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Cùng ngày hôm qua, trong cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra chỉ thị tăng tốc sản xuất vũ khí, đạn dược nhằm đối phó với “những động thái đối đầu chưa từng có từ kẻ thù”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, nước này cũng cần mở rộng hợp tác chiến lược với các quốc gia có chung mục tiêu chống “chủ nghĩa đế quốc”, đồng thời đặt ra các nhiệm vụ chiến đấu cho quân đội và ngành công nghiệp sản xuất đạn dược, vũ khí hạt nhân, phòng thủ dân sự nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuẩn bị cho chiến tranh.

Là một quốc gia đang có một quan hệ rất tốt với Triều Tiên, Nga hôm qua lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc về việc Seoul mở rộng danh sách hàng hóa bị hạn chế xuất khẩu sang Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo: “Đây là một động thái không thân thiện được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ. Động thái này đi ngược lại động thái tự tuyên bố của Hàn Quốc là ủng hộ mối quan hệ mang tính xây dựng với Nga. Nó cũng sẽ làm suy yếu nền kinh tế và ngành công nghiệp của Hàn Quốc. Nga có quyền thực hiện các biện pháp đáp trả và không nhất thiết phải là các biện pháp đối xứng. Hàn Quốc không nên ngạc nhiên, nếu và khi chúng tôi làm vậy”.

Thời gian gần đây, Nga đã nhiều lần cảnh báo Hàn Quốc, bao gồm cả khả năng nước này chuyển vũ khí quân sự cho Ukraine. Nga cho rằng, chính sách trên Bán đảo Triều Tiên lâu nay của nước này có thể “thay đổi”, nếu Hàn Quốc có hành động như vậy. Thậm chí, Hàn Quốc cũng có thể thấy những vũ khí chiến lược của Nga tại quốc gia láng giềng của mình. Dẫu vậy, kịch bản “tồi tệ” đó đang được các bên nỗ lực tránh.