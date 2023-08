Bão Khanun sẽ gây mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc

Theo truyền thông Trung Quốc, trang web của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 2/8 thông báo cho biết, do ảnh hưởng của bão Khanun, từ ngày 2-4/8, các khu vực ở phía Đông và Đông Bắc Nội Mông Cổ sẽ có mưa rào hoặc giông, trong đó một số khu vực ở phía Đông Nội Mông Cổ, Cát Lâm, Hắc Long Giang có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Mưa lớn xảy ra ở các khu vực này kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như giông, gió giật mạnh hoặc mưa đá.

Một khu vực ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bị ngập lụt sau khi bão Doksuri đổ bộ, ngày 29/7/2023. Ảnh: Reuters

Dự báo của Đài khí tượng cho rằng một số khu vực miền Trung và Đông Nội Mông Cổ, miền Nam Hắc Long Giang, miền Trung và Tây Cát Lâm, miền Bắc Liêu Ninh, miền Bắc Hà Bắc, miền Tây và Bắc Trùng Khánh và miền Bắc Đài Loan sẽ có gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 hoặc mưa đá từ ngày 2-3/8. Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh về mưa bão và thời tiết đối lưu mạnh vào sáng nay.

Tâm bão Khanun nằm ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương, cách thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang khoảng 630 km về phía Đông Nam vào lúc 5 giờ sáng nay, dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và cường độ ngày càng tăng. Cơn bão sắp tiến vào Biển Hoa Đông và dần tiến vào bờ biển từ miền Trung tỉnh Chiết Giang đến miền Bắc tỉnh Phúc Kiến.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã liên tục hứng chịu mưa lớn, ít nhất 20 người thiệt mạng, 19 người mất tích và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.