Bầu cử Iraq: Lực lượng an ninh bỏ phiếu sớm

Theo Ủy ban Bầu cử Cấp cao độc lập (IHEC) của Iraq, khoảng 940.000 binh sĩ quân đội và nhân viên cảnh sát ngày 11/5 đã tham gia bỏ phiếu sớm tại 494 điểm bỏ phiểu trên toàn quốc.

Lực lượng an ninh Iraq ngày 10/5 đã tham gia bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Quốc hội của nước này. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử Iraq sẽ chính thức diễn ra vào ngày 12/5. Cuộc bầu cử lần này có khoảng 7.000 ứng cử viên, đại diện cho 205 tổ chức chính trị sẽ cạnh tranh để giành 329 ghế tại Quốc hội.

Đại diện truyền thông của cảnh sát thủ đô Baghdad, Đại tá Nibras Mohammed Ali cho biết, việc bỏ phiếu sớm sẽ giúp lực lượng an ninh Iraq thực hiện được nhiệm vụ trong Ngày Bầu cử, đó là đảm bảo an toàn cho các cử tri.

Đại tá Nibras nói: “Quyết định cho phép nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm sẽ giúp họ thực hiện được nhiệm vụ của mình trong ngày bầu cử sắp tới. Nếu họ bỏ phiếu đúng ngày, thì công việc của họ và an ninh bầu cử sẽ bị ảnh hưởng, đồng nghĩa với sự an toàn của các cử tri không được đảm bảo. Chúng tôi đang tăng cường thu thập thông tin và thắt chặt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn của các trung tâm bỏ phiếu. Chúng tôi đủ các khả năng như vậy”.

Hiện, giới chức an ninh Iraq đang được đặt trong trạng thái cảnh giác cao, nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tiềm ẩn nhằm vào cuộc bầu cử, trong bối cảnh các tay súng Nhà nước Hồi giáo IS vẫn còn lẩn trốn đâu đó tại quốc gia Trung Đông này./.

