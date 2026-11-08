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Bầu cử New Zealand: Các bên bắt đầu đàm phán thành lập liên minh

Chủ Nhật, 11:17, 08/11/2026
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VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội tại New Zealand đã kết thúc vào tối qua nhưng không đảng nào giành được đủ số ghế cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ của riêng mình.

 

Hiện giờ mặc dù chưa chính thức nhưng các đảng phái tại New Zealand bắt đầu tính toán đến việc đàm phán để tìm cơ hội tham gia chính phủ liên minh.

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Thủ tướng Christopher Luxon. Ảnh: AP

Phát biểu vào sáng 8/11, lãnh đạo đảng Quốc gia, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết ông sẵn sàng xây dựng quan hệ với đảng Opportunity cho dù trong chiến dịch tranh cử trước đó ông đã bác bỏ khả năng này. Tuyên bố này được ra sau khi đảng Quốc gia không loại trừ khả năng phải cần đến sự ủng hộ của đảng Opportunity để giành đủ số ghế quá bán trong Quốc hội để có được quyền thành lập chính phủ.

Mặc dù hiện tại đảng Quốc gia đang chiếm ưu thế nhưng sự chênh lệch với Công đảng là rất nhỏ trong khi vẫn còn gần 500 nghìn phiếu bầu đặc biệt và phiếu bầu của những người New Zealand đang sống ở nước ngoài chưa được kiểm nên đảng Quốc gia vẫn cần để ngỏ khả mở rộng thành phần liên minh để có đủ quyền thành lập chính phủ.

Tuy vậy, hiện tại, dường như Thủ tướng Christopher Luxon vẫn khá lạc quan trước khả năng có thể nhận đủ sự ủng hộ cần thiết để thành lập chính phủ liên minh:

"Xét cho cùng, người dân New Zealand đã trao cho chúng tôi số ghế lớn nhất tại Quốc hội, hiện tại là 42 ghế, cùng cơ hội để thành lập chính phủ và đây mới là điều cốt yếu. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn có sự ủy quyền từ cử tri. Là một chính trị gia, liệu tôi có mong muốn đạt được 50,1% số phiếu không? Chắc chắn rồi, tôi nghĩ ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, không còn nghi ngờ gì cả: chúng tôi đang nhận được sự ủy quyền của người dân".

Ngoài đảng Quốc gia, đảng ACT-từng tham gia liên minh với đảng Quốc gia trong 3 năm qua cũng đã có cuộc họp ngay trong sáng nay. Tại đây lãnh đạo đảng ACT, ông David Seymour cho biết sẽ sớm bắt đầu đàm phán với các thành viên của liên minh hiện tại là đảng Quốc gia và đảng New Zealand First. Tuy vậy, ông David Seymour cũng không loại trừ khả năng nhóm này có thể cần đến sự tham gia của đảng Opportunity. Trong khi đó, đảng Opportunity đã có những tiếp xúc đầu tiên với Công đảng.

Trước đó, vào hôm 7/11, New Zealand đã tổ chức bầu cử Quốc hội. Kết quả kiểm sơ bộ 100% phiếu bầu do Ủy ban bầu cử New Zealand công bố cho thấy, đảng Quốc gia có được 42 ghế, Công đảng có 36 ghế, đảng Xanh có 16 ghế, đảng ACT có 13 ghế, đảng New Zealand First có 12 ghế, đảng Opportunity có 7 ghế và đảng Te Tapi Maori có 5 ghế. Các đảng cần phải có hơn 65 ghế để có quyền thành lập chính phủ.

Tuy vậy, hiện còn khoảng gần 500.000 phiếu bầu đặc biệt và của những người New Zealand đang sống ở nước ngoài chưa được kiểm nên kết quả chung cuộc vẫn chưa thể khẳng định mà tiếp tục phải đợi đến ngày 27/11 tới, khi kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử được công bố.

Việt Nga/VOV-Australia
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