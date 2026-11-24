Theo thông báo của Tân Hoa xã, ông Trần Cát Ninh hiện đang chịu sự thẩm tra, điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc. Thông báo chưa nêu chi tiết các vi phạm bị nghi ngờ.

Ông Trần Cát Ninh sinh tháng 2/1964, quê ở Lê Thụ, tỉnh Cát Lâm, có học vị tiến sĩ kỹ thuật của Đại học Imperial College London, Anh. Xuất thân là chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, ông từng công tác nhiều năm tại Đại học Thanh Hoa, lần lượt giữ các chức vụ Phó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thường trực, trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng năm 2012.

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ảnh Nhật báo Giải phóng Trung Quốc

Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bảo vệ môi trường Trung Quốc. Tháng 5/2017, ông được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, quyền Thị trưởng và chính thức giữ chức Thị trưởng thành phố này từ tháng 1/2018. Tháng 10/2022, ông Trần Cát Ninh được bầu vào Bộ Chính trị khóa XX. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, thay ông Lý Cường.

Trước khi có thông báo điều tra, ngày 19/11, ông Trần Cát Ninh đã tới khảo sát Tập đoàn Vận tải biển Trung Quốc COSCO và chủ trì một cuộc tọa đàm về chuyển đổi số, phát triển xanh trong vận tải biển và xây dựng Thượng Hải thành trung tâm vận tải biển quốc tế.

Với việc ông Trần Cát Ninh bị điều tra, kể từ năm 2025 đến nay đã có 4 trong tổng số 24 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XX của Trung Quốc được bầu vào tháng 10/2022 bị điều tra, sau các ông Hà Vệ Đông, Trương Hựu Hiệp và Mã Hưng Thụy.

Trong số này, ông Hà Vệ Đông và ông Trương Hựu Hiệp từng giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc; ông Mã Hưng Thụy từng giữ chức Bí thư Khu ủy Tân Cương.