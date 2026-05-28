Mỹ cáo buộc Iran "vi phạm nghiêm trọng" lệnh ngừng bắn

Thứ Năm, 21:26, 28/05/2026
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/5 lần đầu công khai cáo buộc Iran “vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn”, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách Washington phản ứng với các động thái quân sự từ Tehran thời gian gần đây.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn với Iran được thiết lập, chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các hành động khiêu khích từ Iran nhằm duy trì trạng thái đình chiến mong manh tại Trung Đông.

Mỹ cáo buộc Iran vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ CENTCOM cho thấy lập trường cứng rắn hơn đáng kể.

“Hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn của chế độ Iran xảy ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Iran phóng 5 máy bay không người lái cảm tử, tạo ra mối đe dọa rõ ràng tại và xung quanh eo biển Hormuz”, CENTCOM nêu rõ.

Cơ quan này đồng thời cáo buộc Tehran có những hành động “gây hấn vô cớ”, khẳng định quân đội Mỹ cùng các đối tác khu vực vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ để bảo vệ lực lượng và lợi ích của Washington.

Động thái trên được xem là khác biệt rõ rệt so với cách tiếp cận mềm mỏng mà chính quyền Mỹ áp dụng trước đó.

Sau một cuộc đấu pháo hồi đầu tuần, Iran từng cáo buộc Mỹ mới là bên vi phạm lệnh ngừng bắn. Khi ấy, CENTCOM nhanh chóng khẳng định thỏa thuận đình chiến vẫn “đang được duy trì”, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio tránh đưa ra phản ứng gay gắt dù được chất vấn nhiều lần.

Tương tự, sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và các lực lượng Mỹ trong tháng này, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, chỉ mô tả đây là những hành động quân sự “cường độ thấp”, chưa vượt ngưỡng có thể dẫn tới việc nối lại chiến sự quy mô lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thậm chí cho rằng các diễn biến tại eo biển Hormuz là vấn đề tách biệt với cuộc xung đột chính.

Trong diễn biến liên quan, nhiều quốc gia Trung Đông đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ Kuwait sau khi Iran bị cáo buộc phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này trong đêm.

Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố nước này có quyền thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ chủ quyền và gọi vụ tấn công là một “bước leo thang nguy hiểm”.

Saudi Arabia lên án “cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV mang tính thù địch” nhằm vào Kuwait, đồng thời khẳng định phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia và đe dọa ổn định khu vực.

Qatar cho rằng vụ việc là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”, đồng thời kêu gọi các bên giảm căng thẳng để khôi phục ổn định khu vực.

Jordan cũng lên án cuộc tấn công mà nước này gọi là “tàn bạo”, khẳng định ủng hộ các biện pháp Kuwait triển khai nhằm bảo vệ an ninh và người dân.

Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng ra tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công, trong đó UAE mô tả đây là hành động “khủng bố” và “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Kuwait”.

Giang Bùi/VOV.VN
VOV.VN - Iran ngày 28/5 tuyên bố đã cho phép 23 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz dưới sự “bảo vệ an ninh” của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), song khẳng định các tàu thuộc “quốc gia thù địch” vẫn bị cấm lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz phải được “mở cho tất cả” và Washington sẽ đóng vai trò giám sát tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận việc Nga hoặc Trung Quốc tiếp nhận kho urani làm giàu cấp độ cao của Iran, đồng thời khẳng định chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nới lỏng trừng phạt hay hỗ trợ tài chính cho Tehran trước khi nước này thực hiện đầy đủ các cam kết.

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, bất chấp việc các cuộc không kích mới của Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về tính mong manh của lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel nếu Washington đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran.

