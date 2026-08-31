Nhật Bản đầu tư hàng ngàn tỷ USD cho 17 lĩnh vực chiến lược



Hướng tới 17 lĩnh vực chiến lược tăng trưởng mới, Nhật Bản đang chuẩn bị cho một kế hoạch đầu tư công - tư khổng lồ. Mục tiêu nhằm khắc phục tình trạng đầu tư không đủ trong hiện tại và tương lai, cũng như hiện thực hóa một nền kinh tế mạnh mẽ.

Kế hoạch này có tổng vốn đầu tư công - tư hơn 370.000 tỷ JPY (tương đương khoảng 2.380 tỷ USD) đến năm tài chính 2040, tập trung vào 17 lĩnh vực chiến lược do Chính phủ chỉ định, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, phản ứng tổng hợp hạt nhân, công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, y dược, năng lượng, công nghiệp văn hóa, đóng tàu, hải dương, vật liệu mới…

Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực khoa học - kỹ thuật với 17 lĩnh vực chiến lược tăng trưởng mới - Ảnh: Phủ Thủ tướng Nhật Bản

Đây là bộ phận cấu thành của một chiến lược tăng trưởng mới hướng tới một “Nhật Bản giàu mạnh”. Theo đó, 17 lĩnh vực chiến lược được chỉ định sẽ tạo ra 62 sản phẩm và công nghệ tương lai. Để thực hiện mục tiêu, Chính phủ Nhật Bản đã, đang và sẽ cho triển khai nhiều bước đi đồng bộ.

Phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi cho biết, Chính phủ sẽ tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp của Nhật Bản, bao gồm sức mạnh ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, kỹ thuật, thông tin, nguồn lực con người...

“Để đạt được mục tiêu, sẽ có những thay đổi căn bản trong các chính sách hiện hành, với nòng cốt là một nền tài chính có trách nhiệm. So với các nước phát triển, tiềm năng của Nhật Bản có phần trì trệ. Tuy nhiên, năng lực cải cách công nghệ, năng suất lao động... không hề thua kém. Điều thiếu nhất hiện nay chính là đầu tư trong nước. Chính phủ sẽ tạo ra một lực đòn bẩy cho lĩnh vực này”, Thủ tướng Takaichi nói.

Kế hoạch nêu trên cũng đề ra những mốc và con số cụ thể như đến năm tài chính 2040, đầu tư 10.500 tỷ JPY cho AI vật lý (physical AI) với hiệu ứng lan tỏa kinh tế là 144.400 tỷ JPY, rót 4.100 tỷ JPY cho dự án sản xuất các tấm pin mặt trời thế hệ tiếp theo với hiệu ứng lan tỏa kinh tế là 22.900 tỷ JPY và 11.600 tỷ JPY đầu tư vào chăm sóc y tế tiên tiến với hiệu ứng lan tỏa kinh tế là 105.800 tỷ JPY...

Kế hoạch đầy tham vọng này còn được biết tới với tên gọi "Quốc gia lập nghiệp bằng công nghệ mới", nhằm chuẩn bị cho tương lai ngay từ khi tương lai còn chưa đến.