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Campuchia cân nhắc tăng giờ học tại trường công lập

Thứ Sáu, 05:27, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngành giáo dục Campuchia đang xem xét bổ sung hai tiết học vào buổi chiều trong chương trình giảng dạy hàng ngày tại các cấp học phổ thông nhằm củng cố kiến thức đối với các môn học cơ bản. Đặt nền tảng cho việc nâng cáo chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chỉ đạo Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao cùng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đánh giá tính khả thi của việc kéo dài thời gian học tập hàng ngày tại các trường công lập và soạn thảo kế hoạch triển khai việc bổ sung 2 tiết học vào buổi chiều với mục đích củng cố kiến ​​thức nền tảng cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia.

campuchia can nhac tang gio hoc tai truong cong lap hinh anh 1
Thủ tướng Hun Manet

Thủ tướng Hun Manet cho biết, trước đây do tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất tại Campuchia đã khiến thời gian giảng dạy hàng ngày bị rút ngắn từ 8 tiếng xuống còn 4 tiếng. Với điều kiện hiện nay, việc kéo dài thời gian học sẽ giúp học sinh có thêm thời gian để nắm vững bài học. Bên cạnh đó, Chính phủ Campuchia còn có kế hoạch chuyển đổi các trường học trên toàn quốc thành những cơ sở giáo dục chất lượng cao, nhân rộng các mô hình thành công từ những trường học kiểu mẫu thí điểm đang áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Thủ tướng Campuchia cho biết mục tiêu dài hạn là áp dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả cho khoảng 7.000 đến 10.000 cơ sở giáo dục.

campuchia can nhac tang gio hoc tai truong cong lap hinh anh 2
Ảnh minh họa

Kế hoạch kéo dài thời gian học tập hàng ngày tại các trường công lập tập trung vào môn tiếng Khmer và toán học nhận được sự ủng hộ của các nhà quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên. Đây được đánh giá là bước đi nhằm thúc đẩy cải cách giáo dục, yếu tố thiết yếu cho sự phát triển quốc gia. Các nhà quản lý giáo dục cho rằng Chính phủ Campuchia cần mở rộng chương trình dinh dưỡng học đường dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng phụ cấp cho giáo viên nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy và giảm bớt sự phụ thuộc vào việc dạy thêm, học thêm.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, trong năm học 2025-2026, Campuchia có hơn 19.700 cơ sở giáo dục, bao gồm 9.207 trường mầm non, 8.248 trường tiểu học, 1.360 trường trung học cơ sở và 957 trường trung học phổ thông, thuộc các khối công lập và tư thục.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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