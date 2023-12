Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran sau vụ tấn công tàu ở Ấn Độ Dương

Thông báo từ Lầu Năm Góc (24/12) cho biết, tàu chở hóa chất do Hà Lan sở hữu, mang cờ Liberia, do Nhật Bản và Hà Lan điều hành đã bị tấn công vào lúc 6 giờ theo giờ GMT ở Ấn Độ Dương, cách bờ biển Ấn Độ 200 hải lý. Vụ tấn công do máy bay không người lái phóng từ Iran.

Lầu Năm Góc cũng khẳng định đây là “cuộc tấn công thứ bảy của Iran nhằm vào tàu thương mại kể từ năm 2021” và là vụ tấn công đầu tiên được biết đến cách xa Biển Đỏ kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra.

Tàu khu trực Mỹ hộ tống một tàu hàng ở Biển Đỏ. Nguồn: @jacksonhinklle.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh, lực lượng Houthi tại Yemen gần đây thường xuyên tập kích các tàu hàng mà nhóm cho là có liên hệ với Israel tại Biển Đỏ, thậm chí nhắm mục tiêu cả tàu chiến Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ hàng hải ở khu vực, để phản đối chiến dịch của Israel nhằm vào lực lượng Hamas ở Dải Gaza. Houthi và Hamas là thành viên của “trục kháng chiến” do Iran dẫn dắt để chống Israel ở Trung Đông.

Hiện Iran vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức trước chỉ trích từ phía Mỹ. Tuy nhiên trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã phủ nhận mọi liên quan của Iran đến các vụ tấn công gần đây của lực lượng Hu-thi trên Biển Đỏ:

“Mặc dù chúng tôi ủng hộ Palestine là rõ ràng, nhưng không nên đổ lỗi hành động của những người khác cho các nhóm ủy nhiệm của Iran. Chúng tôi không có bất kỳ nhóm ủy nhiệm nào trong khu vực”

Theo các chuyên gia, vụ tấn công sẽ khiến căng thẳng tại khu vực leo thang và gia tăng những rủi ro tiềm ẩn đối với tuyến đường vận chuyển quốc tế. Vụ tấn công cũng buộc Mỹ và đồng minh phải cân nhắc thiệt hơn và gia tăng sức ép đối với Israel khi mà Hu-thi sẽ không ngừng động thái quân sự tại Biển Đỏ cho đến khi Israel kết thúc chiến dịch ở Dải Gaza. Ngay cả khi Israel kết thúc chiến dịch, không loại trừ khả năng nhóm vũ trang vẫn tiếp tục tập kích vùng biển “thêm một khoảng thời gian” nữa.

Mới đây, quả bóng “áp lực” cũng được Iran chuyền sang phía Mỹ khi Ngoại trưởng Iran cảnh báo: “Tại một thời điểm nào đó, người Mỹ yêu cầu chúng tôi khuyên Yemen không làm bất cứ điều gì chống lại người Mỹ và thậm chí chống lại chế độ Do Thái; tuy nhiên Yemen đã đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của chính họ về cách họ muốn can thiệp vào vấn đề Gaza. Ngoài ra, Iran chưa bao giờ ra lệnh cho Yemen làm bất cứ điều gì và chúng tôi sẽ không bao giờ ra lệnh cho họ ngừng các cuộc tấn công”.