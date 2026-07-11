Cảnh sát Anh điều tra vụ cựu Bộ trưởng Ann Widdecombe tử vong

Theo thông báo của cảnh sát hạt Devon and Cornwall, cảnh sát Anh đã tới nơi ở của bà Ann Widdecombe - cựu Bộ trưởng và Nghị sĩ nổi tiếng của Đảng Bảo thủ Anh vào khoảng giữa trưa ngày 10/7 (theo giờ địa phương) và phát hiện bà đã tử vong với nhiều thương tích nghiêm trọng.

Các hoạt động khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát cho biết, cuộc điều tra đang được triển khai khẩn trương và hiện đang truy tìm một nghi phạm nam da trắng được cho là có liên quan đến vụ việc.

Cố chính trị gia Ann Widdecombe (bên phải). (Ảnh: AP)

Bà Widdecombe là nghị sĩ Đảng Bảo thủ từ năm 1987 đến năm 2010 và từng đảm nhiệm một số vị trí thứ trưởng trong chính phủ của cựu Thủ tướng John Major. Sau khi rời Quốc hội, bà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động chính trị - xã hội, trước khi trở thành Nghị sĩ Nghị viện châu Âu giai đoạn năm 2019 - 2020.

Bộ trưởng Nội vụ Anh - Shabana Mahmood bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của bà Widdecombe và mô tả vụ việc là “đặc biệt đáng lo ngại”. Nhiều chính trị gia thuộc đảng Bảo thủ và đảng Cải cách Anh đã gửi lời tưởng niệm bà Widdecombe.