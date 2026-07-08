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Chi phí quốc phòng của châu Âu và Canada chạm mốc 634 tỷ USD vào năm 2026

Thứ Tư, 06:40, 08/07/2026
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VOV.VN - Ngày 7/7, theo số liệu thống kê mới nhất được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công bố, ngân sách dành cho quốc phòng của các nước thành viên châu Âu và Canada tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

Theo ước tính từ NATO, tổng ngân sách quốc phòng của các quốc gia châu Âu và Canada dự kiến sẽ đạt 634 tỷ USD vào năm 2026, đánh dấu mức tăng trưởng 11% so với con số 571 tỷ USD của năm 2025. Dù tiếp tục đà đi lên, tốc độ tăng trưởng chi tiêu năm nay thực tế đã chậm lại đáng kể nếu nhìn vào mức tăng kỷ lục gần 20% của năm trước đó.

Về tỷ lệ GDP, chi tiêu quân sự thuần túy của châu Âu và Canada chiếm 2,53% GDP năm 2026, tăng nhẹ từ mức 2,31% của năm 2025. Nếu cộng thêm các khoản chi an ninh liên quan khoảng 1,4%, tổng chi tiêu toàn diện của các đồng minh đã tiệm cận mức 4% GDP, tiến rất gần tới mục tiêu dài hạn tối thiểu 5% vào năm 2035 mà liên minh đã cam kết.

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Về tỷ lệ GDP, chi tiêu quân sự thuần túy của châu Âu và Canada chiếm 2,53% GDP năm 2026, tăng nhẹ từ mức 2,31% của năm 2025 - Ảnh: Reuters

Tính đến năm 2026, đã có 5 quốc gia đạt mốc 5% tổng chi tiêu an ninh là Ba Lan, Lithuania, Latvia, Estonia và Hy Lạp, tăng thêm hai nước so với năm ngoái. Đối với các cường quốc khác, Pháp đã tăng tỷ lệ chi tiêu quân sự thuần túy lên mức 2,22% GDP so với mức 2,04% của năm trước, trong khi Mỹ tiếp tục duy trì mức ổn định ở mốc 3,17% GDP. Gần như toàn bộ các nước thành viên đều đã đạt mục tiêu tối thiểu 2% GDP đặt ra từ năm 2014, ngoại trừ Slovenia, khi quốc gia này được dự báo là cái tên duy nhất nằm dưới quy chuẩn với mức 1,62% GDP.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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