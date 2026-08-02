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Khủng hoảng nhân khẩu học của Hàn Quốc có dấu hiệu được cải thiện

Chủ Nhật, 05:28, 02/08/2026
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VOV.VN - Trong gần năm gần đây, cùng với việc tỷ lệ sinh sản tăng cao, quy mô giảm dân số tự nhiên tại Hàn Quốc đã bắt đầu thu hẹp, góp phần giảm áp lực của khủng hoảng nhân khẩu học.

Theo báo cáo "Xu hướng dân số tháng 5" do Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc vừa công bố, số ca sinh sản trong tháng 5 vừa qua của nước này là 23.160 trường hợp, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, số trẻ sơ sinh ra đời tại Hàn Quốc đạt 122.694 trẻ, tăng 15,2% và là mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây.

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Tỷ lệ sinh của phụ nữ Hàn quốc tăng tháng thứ 23 liên tiếp. (Ảnh Yonhap News)

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc gia tăng liên tục trong 23 tháng kể từ tháng 7/2024, đây là tháng 5 có số trẻ sơ sinh ra đời cao nhất kể từ năm 2019. Tỷ lệ tăng trưởng cũng là mức kỷ lục kể từ khi các dữ liệu dân số bắt đầu được thống kê vào năm 1981. Báo cáo cũng cho biết, tỷ lệ sinh trung bình của một phụ nữ Hàn Quốc đang là 0,85 điểm, tăng 0,1 điểm so với năm 2025.  

Trong khi đó, số ca tử vong trong tháng 5 là 29.573 trường hợp, tăng 3,8%. Do số người chết vượt quá số người sinh, trong tháng 5/2026, dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm tự nhiên 6.413 người. Tuy nhiên, mức giảm tự nhiên này đã thấp hơn so với tháng 5/2025.

Theo các chuyên gia xã hội học của Hàn Quốc, đây là những thông tin đáng lạc quan cho thấy chính sách khuyến khích kết hôn, sinh con và tạo điều kiện cho các bậc cha mẹ nuôi dạy con nhỏ của Chính phủ nước này đang phát huy tác dụng tốt và nếu duy trì được đà phục hồi này, Hàn Quốc sẽ đối phó hiệu quả hơn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trầm trọng hiện nay.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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