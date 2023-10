Chiến sự Trung Đông: Giao tranh gia tăng giữa quân đội Israel và Hezbollah

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua cho biết các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah đã tổ chức nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng, rocket và súng bộ binh từ miền Nam Lebanon vào hàng loạt thị trấn ở miền Bắc Israel, trong đó có Nahariya và Kiryat Shmona với khoảng 90.000 dân.

Thành phố Gaza đổ nát sau các cuộc không kích của Israel (Ảnh: AP)

Các cuộc tấn công khiến ít nhất 3 dân thường bị thương và được IDF đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2006 khi nổ ra cuộc chiến đẫm máu kéo dài 34 ngày giữa IDF và Hezbollah. IDF đã đáp trả bằng nhiều cuộc pháo kích dữ dội vào miền Nam Lebanon, phá hủy nhiều mục tiêu của Hezbollah và Hamas.

Lo ngại về khả năng bùng phát xung đột vũ trang giữa IDF và Hezbollah, Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon hôm qua phát đi cảnh báo hối thúc công dân nước này rời khỏi Lebanon trong thời gian sớm nhất có thể. Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh và một số nước cũng đã khuyến cáo công dân của mình lập tức rời khỏi Lebanon do lo ngại nổ ra xung đột vũ trang. Trong khi đó, Đại sứ quán các nước Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển quyết định tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh cho cơ quan ngoại giao của mình tại Beirut vì lí do tương tự.

Tại dải Gaza, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích vào hàng loạt thành phố và thị trấn trên khắp vùng đất này. Cơ quan Y tế Palestine cho biết đã tiếp nhận thêm hơn một trăm người chết và hàng trăm bị thương trong ngày hôm qua, nâng tổng số người chết kể từ đầu chiến dịch không kích của Israel ngày 7/10 lên gần 3.800 người, cùng 12.500 người bị thương.

Cũng trong ngày hôm qua, các cuộc biểu tình quần chúng với hàng nghìn người tham gia, tiếp tục nổ ra tại hàng loạt thủ đô và thành phố thuộc các quốc gia khu vực như Ai Cập, Jordan, Morocco, Yemen, Tunusia, Thổ Nhĩ Kỳ… để bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine và lên án các cuộc tấn công thù địch của quân đội Israel vào dải Gaza.