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Chính phủ Pháp họp khẩn nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu

Thứ Hai, 09:43, 21/09/2026
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VOV.VN - Ngày 21/9, trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu sẽ chủ trì hai cuộc họp tại Điện Matignon nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân.

 

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết, cuộc họp đầu tiên quy tụ các Bộ trưởng cùng lãnh đạo các cơ quan hành chính trung ương, nhằm rà soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới.

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Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp thứ hai sẽ bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Văn phòng Thủ tướng Pháp nhận định cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể kéo dài, đòi hỏi Chính phủ phải xây dựng giải pháp lâu dài thay vì chỉ triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời.

Động thái can thiệp khẩn cấp của Điện Matignon diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng.

Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu Chính phủ huy động toàn diện để bảo đảm an ninh năng lượng. Pháp đang tìm cách duy trì đủ nguồn cung khí đốt và các loại nhiên liệu thiết yếu cho mùa Đông, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ và hoạt động vận chuyển năng lượng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dư địa ngân sách eo hẹp, giới quan sát nhận định các gói trợ giá lần này sẽ không triển khai diện rộng, mà sẽ khoanh vùng trực tiếp vào các hộ gia đình khó khăn và nhóm lao động phụ thuộc hoàn toàn vào xe cá nhân.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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