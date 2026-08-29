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Chủ tịch Fed cảnh báo lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao

Thứ Bảy, 05:32, 29/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, đồng thời để ngỏ khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. 

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, bang Wyoming, ông Kevin Warsh cho rằng Fed vẫn còn việc phải làm nếu các nhà hoạch định chính sách không thể tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang quay trở lại mục tiêu 2% với tốc độ phù hợp.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Warsh tại hội nghị Jackson Hole trên cương vị Chủ tịch Fed và được thị trường đặc biệt chú ý trong bối cảnh lạm phát Mỹ tiếp tục dai dẳng. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, trong tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với tháng 6 và cao hơn dự báo của giới phân tích.

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Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Thông điệp của Chủ tịch Fed ngay lập tức làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất. Theo dữ liệu thị trường, khả năng Fed tăng lãi suất ngay tại cuộc họp tháng 9 đã tăng lên khoảng 56%, so với 36% trước đó. Đồng USD tăng giá, trong khi giá vàng giảm hơn 1% sau phát biểu của ông Warsh.

Fed hiện duy trì lãi suất chính sách ở mức 3,5% đến 3,75%. Áp lực đối với ngân hàng trung ương Mỹ đang gia tăng khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu, trong khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Phát biểu của ông Warsh cũng đáng chú ý trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi Fed duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed tiếp tục khẳng định ưu tiên đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, đồng thời không đưa ra cam kết cụ thể về quyết định lãi suất tại cuộc họp tiếp theo.

Quang Trung/VOV-Washington
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