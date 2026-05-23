中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

FED chính thức có tân Chủ tịch

Thứ Bảy, 05:42, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Kevin Warsh ngày 22/5 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), thay thế ông Jerome Powell, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran.

Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Warsh tuyên thệ trước Thẩm phán Tòa án Tối cao, qua đó trở thành Chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Chủ tịch FED mới sẽ nhận được “sự ủng hộ hoàn toàn” từ chính quyền. Ông Kevin Warsh, 56 tuổi, gọi đây là “vinh dự lớn nhất cuộc đời” khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng một Fed “định hướng cải cách”.

fed chinh thuc co tan chu tich hinh anh 1
Tân Chủ tịch FED Kevin Warsh. Ảnh: Reuters

Theo tân Chủ tịch FED, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, Fed hiện đối mặt bài toán khó khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu vượt 100 USD/thùng do xung đột Mỹ - Israel với Iran, cùng tác động từ thuế nhập khẩu và nhu cầu điện năng tăng mạnh liên quan làn sóng đầu tư AI.

Cùng ngày, khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong đó mức độ lạc quan của cử tri Cộng hòa và độc lập xuống thấp nhất kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Ông Kevin Warsh từng là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed giai đoạn 2006-2011 và được xem là người có quan điểm cứng rắn với lạm phát. Ông từng phản đối chương trình mua trái phiếu quy mô lớn của Fed sau khủng hoảng tài chính 2008.

capture.jpg

Ông Jerome Powell làm Chủ tịch lâm thời của Fed

VOV.VN - Hội đồng Thống đốc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 15/5 cho biết đã bổ nhiệm ông Jerome Powell làm Chủ tịch lâm thời của ngân hàng trung ương Mỹ cho tới khi ông Kevin Warsh chính thức tuyên thệ nhậm chức. 

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: FED Chủ tịch FED
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed
Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed), đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành ngân hàng trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed), đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành ngân hàng trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng.

Mỹ chấm dứt điều tra hình sự Chủ tịch Fed, mở đường cho ứng viên Kevin Warsh
Mỹ chấm dứt điều tra hình sự Chủ tịch Fed, mở đường cho ứng viên Kevin Warsh

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/4 đã hủy cuộc điều tra hình sự nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Chủ tịch Jerome Powell, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương tại Washington. 

Mỹ chấm dứt điều tra hình sự Chủ tịch Fed, mở đường cho ứng viên Kevin Warsh

Mỹ chấm dứt điều tra hình sự Chủ tịch Fed, mở đường cho ứng viên Kevin Warsh

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/4 đã hủy cuộc điều tra hình sự nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Chủ tịch Jerome Powell, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương tại Washington. 

Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế
Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, qua đó loại bỏ trở ngại lớn đối với quá trình phê chuẩn người kế nhiệm là ông Kevin Warsh.

Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế

Mỹ chấm dứt điều tra Chủ tịch Fed Powell, mở đường phê chuẩn nhân sự thay thế

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ đã chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, qua đó loại bỏ trở ngại lớn đối với quá trình phê chuẩn người kế nhiệm là ông Kevin Warsh.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED
Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

VOV.VN - Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ đã ngập sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh.

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ sau quyết định của FED

VOV.VN - Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ đã ngập sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh.

Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt
Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/3 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 3,5% đến 3,75%, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt

Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/3 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 3,5% đến 3,75%, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ