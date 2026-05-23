FED chính thức có tân Chủ tịch

Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Warsh tuyên thệ trước Thẩm phán Tòa án Tối cao, qua đó trở thành Chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Chủ tịch FED mới sẽ nhận được “sự ủng hộ hoàn toàn” từ chính quyền. Ông Kevin Warsh, 56 tuổi, gọi đây là “vinh dự lớn nhất cuộc đời” khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng một Fed “định hướng cải cách”.

Tân Chủ tịch FED Kevin Warsh. Ảnh: Reuters

Theo tân Chủ tịch FED, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, Fed hiện đối mặt bài toán khó khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu vượt 100 USD/thùng do xung đột Mỹ - Israel với Iran, cùng tác động từ thuế nhập khẩu và nhu cầu điện năng tăng mạnh liên quan làn sóng đầu tư AI.

Cùng ngày, khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong đó mức độ lạc quan của cử tri Cộng hòa và độc lập xuống thấp nhất kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Ông Kevin Warsh từng là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed giai đoạn 2006-2011 và được xem là người có quan điểm cứng rắn với lạm phát. Ông từng phản đối chương trình mua trái phiếu quy mô lớn của Fed sau khủng hoảng tài chính 2008.