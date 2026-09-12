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Trung Quốc tuyên bố đứng đầu thế giới về trữ lượng 14 loại khoáng sản

Thứ Bảy, 16:52, 12/09/2026
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VOV.VN - Theo một báo cáo công bố hôm 11/9, Trung Quốc cho biết tiếp tục củng cố vị thế là quốc gia nắm giữ nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược quan trọng trên toàn cầu, với việc đứng đầu thế giới về trữ lượng của 14 loại khoáng sản, bao gồm đất hiếm và vonfram.

Thông tin trên được đưa ra trong “Báo cáo Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc 2026” do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên nước này công bố tại Hội nghị ngành khai khoáng quốc tế Trung Quốc 2026.

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Hình ảnh minh họa một địa điểm khai thác khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc. Ảnh: VCG

Báo cáo cho biết, tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc đứng đầu thế giới về trữ lượng của 14 loại khoáng sản, bao gồm đất hiếm, vonfram, thiếc, molypden, antimon, gali, gecmani, indi, fluorit và than chì. Trữ lượng của 9 loại khoáng sản khác, gồm than đá, sắt, mangan, titan, liti, kẽm, phốt pho và magnesit, cũng đưa nước này vào nhóm 4 quốc gia hàng đầu thế giới.

Công tác thăm dò khoáng sản tiếp tục đạt được tiến triển. Đầu tư cho thăm dò địa chất tại Trung Quốc đã tăng năm thứ 5 liên tiếp vào năm 2025. Tổng cộng có 200 mỏ khoáng sản phi dầu khí mới đã được phát hiện trên toàn quốc trong năm ngoái.

Trong số các loại khoáng sản có nhiều mỏ mới được phát hiện nhất, vàng đứng đầu với 16 mỏ, tiếp theo là quặng sắt 11 mỏ, than đá 9 mỏ, mangan và liti mỗi loại 8 mỏ.

Trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), Trung Quốc đã phát hiện 398 mỏ khoáng sản chiến lược quy mô lớn và trung bình, bao gồm 225 mỏ dầu khí. Công tác thăm dò các loại khoáng sản chiến lược mới nổi như liti, heli và thạch anh độ tinh khiết cao cũng đạt được những bước tiến đáng kể.

Đối với các loại khoáng sản phi dầu khí, những đột phá lớn trong công tác thăm dò tại khu vực mỏ Bayan Obo (Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc) và khu vực mỏ Mao Ngưu Bình (tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc) đã làm gia tăng rõ rệt trữ lượng đất hiếm của nước này, qua đó củng cố hơn vị thế dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Trung Quốc cũng lần đầu tiên giới thiệu hệ thống AI-OreSeeking (hệ thống tìm kiếm quặng bằng trí tuệ nhân tạo) tại hội nghị. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp giải pháp toàn diện cho việc dự báo và đánh giá tài nguyên khoáng sản, đánh dấu bước chuyển đổi từ phương thức thăm dò dựa trên kinh nghiệm sang dựa trên AI. Hệ thống này có thể nâng cao hiệu quả thăm dò thêm hơn 60% so với quy trình thủ công truyền thống.

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Chủ tịch Trung Quốc lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 12/9 đã lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ trong chuyến công du hai ngày. Tháp tùng ông có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Thái Kỳ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cùng các quan chức khác.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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