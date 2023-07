CNN: Đoàn xe đầu tiên của lực lượng Wagner đã tới căn cứ ở Belarus

Phi công Ukraine tiết lộ lý do “lực bất tòng tâm” trước không quân Nga

VOV.VN - Maksym - một phi công Ukraine nhận định với The Sunday Times rằng Nga có ưu thế trên không vượt trội hơn hẳn so với lực lượng phòng không của nước này, do đó Kiev "không thể làm gì họ trên không".