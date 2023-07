Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/7

Nổ lớn trên cầu Crimea khiến 2 người thiệt mạng: Đã có 2 người thiệt mạng và một người bị thương nghiêm trọng sau các vụ nổ lớn trên cầu Crimea – vốn là cây cầu huyết mạch, đóng vai trò quan trọng đối với tuyến đường tiếp tế của Nga cho các lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine.

Một phần nhịp trên phần đường bộ của cầu Crimea bị sập sau vụ tấn công. Ảnh: Mash

Video về hiện trường do Reuters đăng tải cho thấy, cây cầu đường sắt và đường bộ dài 19km này đã bị phong tỏa và không có phương tiện giao thông nào đi qua. Trong thông báo trên mạng Telegram ngày 17/7, lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov, cho biết giao thông trên cầu đã bị đình trệ do "tình trạng khẩn cấp" ở khu vực trụ đỡ thứ 145 của cây cầu, tuy nhiên quan chức này không nói rõ vụ việc.

Phản ứng của Ukraine khi bị Nga tố “tấn công khủng bố” cầu Crimea:

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/7 cho rằng, chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công cây cầu Kerch (hay còn gọi là cầu Crimea) nối liền lục địa Nga với bán đảo Crimea.

Trong thông báo trên Telegram, bà Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công vào cầu Crimea do chính quyền Kiev thực hiện. Đây là một chính quyền khủng bố và có tất cả các dấu hiệu của một nhóm tội phạm có tổ chức”.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAK) cho biết, cầu Crimea đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái của Ukraine. Theo NAK, cây cầy này đã bị hai phương tiện không người lái trên biển của Ukraine tấn công vào khoảng 3h sáng ngày 17/7 (theo giờ địa phương).

Một nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cuộc tấn công vào cầu Crimean là “chiến dịch chung do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và lực lượng hải quân nước này tiến hành”.

Giao tranh dữ dội ở mặt trận phía Đông, Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/7 cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine trên nhiều hướng, trong khi các lực lượng Ukraine thừa nhận phải đối mặt với giao tranh dữ dội ở mặt trận phía Đông.

Trong thông báo cập nhật hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở Donetsk, Krasny Liman và các hướng khác. Lực lượng Nga cũng đã đánh trúng sở chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 3 của quân đội Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga đã ngăn chặn 4 nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine trên hướng Kupiansk.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump nêu kế hoạch hòa bình Ukraine “24 giờ”: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố ông có thể đưa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine hướng tới một giải pháp được đàm phán giữa các bên.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Sau khi liên tục tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu lại làm tổng thống Mỹ vào năm 2024, ông Donald Trump mới đây đã vạch ra kế hoạch để có thể mang lại một thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump cho biết, ông có đủ ảnh hưởng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để ngăn chặn đổ máu.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 16/7, ông Trump cho rằng, với sự thúc giục từ Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ không thấy có ích gì khi tiếp tục xung đột.

Tổng thống Putin tiết lộ số phận vũ khí phương Tây bị Nga tịch thu: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7 cho biết các chuyên gia Nga sẽ kiểm tra vũ khí do phương Tây sản xuất mà quân đội nước này thu giữ trong quá trình đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn báo chí, ông Putin được hỏi về việc Nga sẽ làm gì với số thiết giáp phương Tây mà nước này tịch thu. “Có một cụm từ được gọi là ‘kỹ thuật đảo ngược”, ông Putin cho biết.

Trong khi nhấn mạnh rằng cả Nga và các nước phương Tây đều có thiết bị hiện đại, Tổng thống Putin nêu rõ, Moscow không có ý định bỏ qua cơ hội kiểm tra công nghệ phương Tây. “Nếu có cơ hội nhìn vào bên trong các loại vũ khí này và xem xét liệu có điều gì mà chúng ta có thể áp dụng, thì tại sao chúng ta lại không làm như vậy?”.

Tổng thống Putin: Ukraine thất bại trong việc xuyên thủng phòng tuyến Nga: Tổng thống Putin cho rằng, quân đội Ukraine đã thất bại trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở bất cứ nơi đâu trên tiền tuyến.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo chí ngày 16/7, Tổng thống Putin cho biết, cuộc phản công được đặt nhiều kỳ vọng của Ukraine đã không đạt được bất cứ thành công nào sau hơn 1 tháng kể từ khi diễn ra. Ông Putin đã khen ngợi thành công của quân đội Nga và cho rằng việc chỉ đạo chiến dịch quân sự của Moscow là rất “tích cực”.

“Mọi nỗ lực của đối phương nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng ta trong suốt cuộc phản công, kể cả thông qua việc sử dụng lực lượng dự bị chiến lược, đều thất bại. Đối phương vẫn chưa đạt bất cứ thành công nào”, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga có đủ bom chùm để đáp trả Ukraine: Tổng thống Nga Putin ngày 16/7 cảnh báo, nếu Ukraine sử dụng bom, đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường, Moscow có quyền đáp trả tương xứng.

Phát biểu với báo chí, ông Putin đã bày tỏ lập trường về quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine bom, đạn chùm – loại vũ khí bị hơn 100 quốc gia cấm do những nguy cơ mà nó gây ra đối với dân thường.

“Chính quyền Mỹ đã đưa ra đánh giá về những loại vũ khí này thông qua tuyên bố của các quan chức của họ cách đây không lâu. Họ gọi việc sử dụng những loại vũ khí đó là một tội ác. Đây là cách tôi nghĩ điều này nên được xem xét”, Tổng thống Putin nêu rõ.