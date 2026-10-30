Cử tri Mỹ thờ ơ, Đảng Cộng hòa lo “hụt hơi” trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cử tri mệt mỏi ảnh hưởng tới chiến dịch của đảng Cộng hòa

Những tín hiệu cảnh báo “hụt hơi” trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Tại bang Georgia, Rick Jackson, ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử chức thống đốc, bày tỏ lo ngại cử tri ở khu vực nông thôn đang trở nên chủ quan. Thống đốc Florida Ron DeSantis nhận định tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại bang này chưa đạt kỳ vọng và cảnh báo đảng Cộng hòa vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa lo ngại thất thế trong ngày bỏ phiếu do cử tri thờ ơ với bầu cử giữa nhiệm kỳ (Ảnh: Reuters)

Ở bang Texas, Bo French, ứng viên theo đường lối bảo thủ cứng rắn tranh cử chức ủy viên đường sắt bang, liên tục kêu gọi các cử tri Cộng hòa, đặc biệt là nam giới, tại những địa hạt có tỷ lệ đi bỏ phiếu thấp hơn đảng Dân chủ, phải tham gia bầu cử. “Đừng ngồi ngoài cuộc. Phía bên kia đang đi bỏ phiếu”, ông French viết trên mạng xã hội trong tuần này.

Trên khắp nước Mỹ, từ các bang nghiêng về đảng Dân chủ đến các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, từ những cuộc đua lớn đến các vị trí ít được chú ý, đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với thực tế đáng lo ngại: cử tri đảng Dân chủ đang thể hiện sự nhiệt tình vượt trội, trong khi đảng cầm quyền chưa tìm được cách khơi dậy tinh thần tương tự trong lực lượng ủng hộ mình.

Một khảo sát gần đây của CNN/SSRS cho thấy, 61% cử tri Mỹ đã đăng ký có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong năm nay nói rằng họ cực kỳ có động lực đi bỏ phiếu. Tỷ lệ này tăng mạnh so với mức 34% cách đây 4 năm. Dữ liệu của CNN/SSRS tại những bang cạnh tranh như Texas, Kansas, Michigan và Maine cũng cho thấy đảng Dân chủ đang có lợi thế đáng kể về số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu và có động lực cao.

Theo các cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, cử tri Cộng hòa cũng ít cho rằng việc đảng nào giành quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11 là vấn đề quan trọng hơn so với cử tri Dân chủ. Nếu như cách đây 4 năm, cử tri Cộng hòa quan tâm đến cuộc bầu cử nhiều hơn cử tri Dân chủ, thì tình hình hiện nay đã đảo chiều.

Một quan chức Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa thừa nhận đảng này đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn. Đảng này cần thuyết phục cử tri về những thành tựu của Tổng thống Trump trong bối cảnh các mối lo ngại kinh tế ngày càng gia tăng.

Christina Crosby, Chủ tịch đảng Cộng hòa tại hạt Durham, bang North Carolina, cho rằng các nghị sĩ Cộng hòa chưa truyền tải đầy đủ những thành tựu của Tổng thống Trump tới cử tri tại bang. Bà nhận định kết quả bầu cử vẫn khó dự đoán, nhưng cảm nhận được sự mệt mỏi ngày càng lớn trong công chúng.

“Có một sự mệt mỏi trên khắp nước Mỹ với sự chia rẽ chính trị. Tôi cảm thấy người dân ở cả hai phía đều đang buông xuôi trước quá nhiều tin nhắn, quảng cáo và nói rằng họ không muốn nghe thêm nữa”, bà Crosby nói.

Bài toán huy động cử tri của ông Trump

Ngay từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, đảng Cộng hòa đã tìm cách vượt qua những bất lợi thường gặp đối với đảng đang nắm quyền và duy trì sự gắn kết của lực lượng cử tri ủng hộ ông khi ông không trực tiếp có tên trên lá phiếu.

Cử tri tham dự một cuộc mít tinh của ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Rick Jackson tại hạt Monroe, bang Georgia (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch chính trị và hoạt động gây quỹ của đương kim Tổng thống đã mang lại cho đảng Cộng hòa lợi thế tài chính chưa từng có so với đảng Dân chủ. Trong khi đó, Tổng thống Trump và các cố vấn khởi động cuộc chiến tái phân chia địa hạt bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm tăng cơ hội giữ quyền kiểm soát Hạ viện. Tuy nhiên, những lợi thế này đang đối mặt với môi trường chính trị bất lợi hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Cuộc xung đột không được lòng dân tại Iran, giá xăng dầu cao, những lo ngại kinh tế lan rộng và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump suy giảm đang đe dọa lấn át lợi thế từ hàng trăm triệu USD chi cho quảng cáo vận động tranh cử và bản đồ bầu cử thuận lợi.

Một trong những dấu hiệu rõ nhất của khoảng cách nhiệt tình cử tri là khả năng đảng Dân chủ huy động những người vốn có thể không đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ví dụ, tại Kansas và Bắc Carolina, đảng Dân chủ đang dẫn trước đáng kể trong nhóm cử tri không tham gia một hoặc cả hai cuộc bầu cử gần đây, theo phân tích dữ liệu bỏ phiếu sớm của CNN.

Nếu lợi thế này được duy trì - dù chưa thể bảo đảm - đây có thể là sự đảo chiều đáng kể so với cuộc bầu cử cách đây 2 năm, khi ông Trump giành chiến thắng tại tất cả các bang chiến trường và cả phiếu phổ thông, một phần nhờ thu hút thêm sự ủng hộ từ những người Mỹ hiếm khi tham gia bầu cử.

Hilario Deleon, Chủ tịch đảng Cộng hòa tại hạt Milwaukee, bang Wisconsin, cho biết tổ chức của ông đã dành phần lớn hai năm qua để tiếp cận những cử tri mới mà ông Trump huy động được. Dù tin rằng đã đạt được tiến triển, ông Deleon thừa nhận nhiều người trong số này vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của cuộc bầu cử tháng 11 và lý do họ cần tham gia.

Vẫn còn tín hiệu tích cực

Bất chấp các dấu hiệu đáng lo ngại, một số thành viên đảng Cộng hòa vẫn tin rằng có lý do để lạc quan trước giờ bỏ phiếu.

Cuộc xung đột Iran, giá nhiên liệu leo thang, những vấn đề kinh tế khiến chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa giảm sức hút với người dân Mỹ (Ảnh: Reuters)

Danedri Herbert, Chủ tịch đảng Cộng hòa tại Kansas, nơi đang diễn ra cuộc đua Thượng viện cạnh tranh bất ngờ, cho biết những lo ngại của bà về kết quả bỏ phiếu sớm cách đây một tuần phần lớn đã giảm bớt, nhường chỗ cho niềm tin rằng các phép tính về số lượng cử tri đang có lợi cho đảng Cộng hòa.

Tại Kansas, số cử tri đăng ký thuộc đảng Cộng hòa nhiều hơn đảng Dân chủ gần 400.000 người. Bà cho rằng đã có những dấu hiệu cho thấy lợi thế này đang phát huy tác dụng.

Những bước tiến của đảng Cộng hòa trong đăng ký cử tri những năm gần đây, đặc biệt tại các bang chiến trường quan trọng, đã củng cố vị thế của đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026, tạo ra một đối trọng tiềm năng với lợi thế về mức độ nhiệt tình của đảng Dân chủ. “Các cử tri Cộng hòa đang quay trở lại với đảng, và họ đang trở lại rất nhanh. Tôi thực sự cảm nhận được một sự thay đổi”, bà Herbert nói.

Đảng Cộng hòa cũng kỳ vọng lịch trình vận động tranh cử dày đặc của Tổng thống Trump sẽ giúp huy động lực lượng ủng hộ. Doug Deeken, Chủ tịch đảng Cộng hòa tại hạt Wayne, bang Ohio, cho biết tình hình tại hạt Wayne đang đạt kết quả tốt hơn so với cuộc bầu cử năm 2022. Theo ông, điều này cho thấy các cuộc thăm dò có thể chưa phản ánh đầy đủ sự ủng hộ của những cử tri Cộng hòa ít bộc lộ quan điểm, đồng thời cho rằng những quy luật thông thường về bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể không còn phù hợp.

“Mỗi khi chúng ta nghĩ mình hiểu chính trị vận hành như thế nào, đặc biệt trong thời đại Donald Trump, mọi thứ lại thay đổi. Mọi người đang cố áp dụng những quy tắc cũ vào một thời kỳ mới”, ông nói.