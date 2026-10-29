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Cuba nhận thêm sự ủng hộ quốc tế trong cuộc vận động chấm dứt cấm vận

Thứ Năm, 16:35, 29/10/2026
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VOV.VN - Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 29/10 tiếp tục thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ đối với Cuba. Với 130 phiếu thuận, nghị quyết một lần nữa cho thấy tiếng nói ủng hộ Cuba vẫn chiếm đa số áp đảo tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới.

 

Đây là lần thứ 34 Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba. Nghị quyết được đưa ra trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, năng lượng và đời sống, trong khi các biện pháp cấm vận kéo dài hơn 6 thập kỷ qua đang gây những tác động nghiêm trọng đối với đất nước.

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Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: AP.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hoan nghênh kết quả, nhấn mạnh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Cuba, đồng thời khẳng định mong muốn của Cuba là được sống trong hòa bình, tự quyết định con đường phát triển của mình trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ.

“Điều Cuba yêu cầu là được sống trong hòa bình, để người dân tự quyết định các vấn đề của đất nước và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho những thách thức lớn của thế giới hiện nay trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba”, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nhấn mạnh.

Tại La Habana, người dân Cuba cũng hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp tục thông qua nghị quyết. Với họ, điều quan trọng không chỉ nằm ở con số phiếu, mà còn là việc cuộc bỏ phiếu giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn những tác động của cấm vận đối với đời sống người dân Cuba.

Người dân Cuba chia sẻ: “Tôi tin rằng điều này có thể tác động đến nhận thức của nhiều người - những người đôi khi chưa hiểu rõ vấn đề lệnh cấm vận là gì, cũng như cách nó gây ảnh hưởng đến người dân Cuba trong cuộc sống thường nhật, đến những gì chúng tôi đang phải trải qua và gánh chịu. Theo tôi, đây mới là điều quan trọng nhất, vượt xa mọi quan điểm chính trị hay bất kỳ hệ tư tưởng nào”.

“Tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế cuối cùng sẽ nhận ra rằng chính phủ Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận lên chúng tôi suốt hơn 67 năm qua. Chúng tôi đã phải chịu đựng những điều này, và đã đến lúc họ cần hiểu rằng những gì họ đang làm là không công bằng, và người dân Cuba chúng tôi cần được 'thở'”.

Không chỉ Cuba, nhiều quốc gia tại Liên hợp quốc tiếp tục bày tỏ quan điểm phản đối cấm vận và cho rằng việc chấm dứt các biện pháp hạn chế sẽ tạo điều kiện để Cuba mở rộng quan hệ kinh tế, thúc đẩy cải cách và cải thiện đời sống người dân.

Phát biểu thay mặt Liên minh châu Âu, Phó Đại sứ Ireland tại Liên hợp quốc Dónal Cronin cho rằng việc dỡ bỏ cấm vận có thể giúp các cải cách kinh tế của Cuba hiệu quả hơn và tạo điều kiện mở rộng nền kinh tế nước này: “Mặc dù trách nhiệm đối với các chính sách kinh tế trong nước thuộc về Cuba, nhưng việc dỡ bỏ lệnh cấm vận có thể giúp các cải cách kinh tế trở nên hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện mở rộng nền kinh tế Cuba, mang lại lợi ích cho người dân nước này”.

Trong cuộc bỏ phiếu lần này, 130 quốc gia ủng hộ nghị quyết, 17 nước bỏ phiếu chống và 25 nước bỏ phiếu trắng. Một số quốc gia, trong đó có Mexico và nhiều nước thuộc Phong trào Không liên kết, tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cấm vận Cuba.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và tái khẳng định lập trường nhất quán về việc cần dỡ bỏ ngay lập tức và hoàn toàn lệnh cấm vận đối với Cuba, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị và đoàn kết lâu đời giữa hai nước.

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không mang tính ràng buộc pháp lý, và việc dỡ bỏ cấm vận vẫn thuộc thẩm quyền của Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, qua 34 lần được thông qua, nghị quyết tiếp tục là diễn đàn để cộng đồng quốc tế thể hiện quan điểm về vấn đề Cuba và kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đất nước này phát triển, cũng như cho người dân Cuba cải thiện cuộc sống.

Hồng Nhung/VOV1
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