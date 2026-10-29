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Đại hội đồng Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Thứ Năm, 05:33, 29/10/2026
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VOV.VN - Với sự ủng hộ của 130 quốc gia, Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 28/10 tiếp tục thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính kéo dài hơn 60 năm đối với Cuba.

Theo kết quả bỏ phiếu, nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 130 quốc gia, trong khi 17 nước bỏ phiếu phản đối, trong đó có Mỹ và Israel, cùng 25 quốc gia bỏ phiếu trắng. Đây là năm thứ 34 Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba trong bối cảnh Washington đang liên tục gây sức ép lên Havana trong thời gian gần đây.

So với năm 2025, số quốc gia ủng hộ nghị quyết đã giảm từ 165 xuống còn 130. Đáng chú ý, một số quốc gia châu Âu như Đức, Italy và Latvia chuyển sang bỏ phiếu trắng. Trong khi đó một số quốc gia Nam Mỹ như Colombia, Costa Rica, Ecuador và Paraguay nằm trong số những quốc gia bỏ phiếu phản đối nghị quyết.

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Một lá cờ của Liên hợp quốc. Ảnh minh hoạ: Reuters

Phát biểu tại Liên hợp quốc, Đại sứ Mỹ Mike Waltz hoan nghênh kết quả, cho rằng số lượng quốc gia thay đổi lập trường cho thấy cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến những vấn đề mà Washington nêu ra liên quan đến chính quyền Cuba. Phía Mỹ tiếp tục bảo vệ chính sách trừng phạt, cho rằng các biện pháp này nhằm gây sức ép buộc Havana thay đổi chính sách.

Ngược lại, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez lên án mạnh mẽ chính sách cấm vận của Mỹ, cho rằng đây là nguyên nhân quan trọng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tại quốc đảo Caribe. Theo phía Cuba, các biện pháp hạn chế thương mại, tài chính và năng lượng của Washington đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, cản trở khả năng tiếp cận nhiên liệu, thuốc men, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ–Cuba tiếp tục căng thẳng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Washington đã tăng cường các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Havana, trong đó có những hạn chế liên quan đến nguồn cung dầu và các giao dịch tài chính. Cuba hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, mất điện kéo dài, lạm phát và suy giảm hoạt động sản xuất, khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, trong phiên thảo luận ngày 27/10, Đại sứ Mỹ Mike Waltz và Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã có những tranh luận gay gắt về chính sách cấm vận và trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng kinh tế tại Cuba.

Lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba được áp đặt từ đầu những năm 1960 và đã trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi kéo dài nhất trong quan hệ giữa Washington với khu vực Mỹ Latinh. Kể từ năm 1992, Đại hội đồng Liên hợp quốc gần như hằng năm đều thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách này. Mặc dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, các nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý và không thể buộc Washington phải thay đổi chính sách.

Quang Trung/VOV-Washington
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