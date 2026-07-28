Mỹ cảnh báo tiếp tục không kích nếu đàm phán với Iran thất bại

Phát biểu với báo giới ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đang có "những cuộc trao đổi tốt đẹp" và vẫn còn cơ hội đạt được một thỏa thuận. Theo ông Trump, Iran đã bày tỏ mong muốn đối thoại sau khi phải hứng chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ trong gần hai tuần qua.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ không dành nhiều thời gian cho tiến trình ngoại giao. Đồng thời cảnh báo nếu đàm phán thất bại, Mỹ sẽ "quay trở lại những gì đã làm cách đây hai ngày", tức nối lại các hoạt động quân sự mạnh mẽ nhằm vào Iran.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Washington bất ngờ tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài gần 2 tuần nhằm vào các mục tiêu của Iran. Quyết định này được đưa ra sau khi các chỉ huy quân đội Mỹ đánh giá chiến dịch đã đạt đến giới hạn về hiệu quả, số lượng mục tiêu quân sự có giá trị ngày càng ít, trong khi một số loại đạn dược chính xác cũng bị tiêu hao đáng kể. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin quân đội Mỹ thiếu đạn dược, khẳng định năng lực sản xuất đang được đẩy mạnh để bổ sung kho dự trữ.

Trong khi đó, phía Iran khẳng định vẫn duy trì các kênh liên lạc thông qua các nước trung gian, nhưng bác bỏ thông tin Tehran chủ động đề nghị đàm phán trực tiếp với Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho rằng những thông tin này là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh Iran chưa từ bỏ giải pháp ngoại giao. Một quan chức cấp cao Iran cũng cho biết Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công chừng nào Mỹ còn duy trì việc tạm dừng không kích.

Tuy nhiên, căng thẳng trong khu vực vẫn chưa hạ nhiệt. Saudi Arabia thông báo đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ và cáo buộc các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq đứng sau vụ việc. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công tuyến đường ống dẫn dầu chiến lược của Saudi Arabia để đáp trả các hoạt động quân sự của Riyadh. Iran cũng khẳng định vẫn kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Bên cạnh đó, theo các nguồn tin khu vực, Iran và Oman đang thảo luận về khả năng khôi phục hoạt động vận tải bình thường qua eo biển Hormuz và các cuộc trao đổi được cho là đã đạt một số tiến triển, dù Tehran khẳng định chưa có cuộc đối thoại trực tiếp mới nào với các quan chức Mỹ.

Triển vọng nối lại đàm phán đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong phiên giao dịch ngày 27/7 giảm hơn 8%, xuống dưới 89 USD/thùng sau khi từng vượt mốc 100 USD/thùng vào tuần trước, phản ánh kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể giảm nếu các cuộc tiếp xúc ngoại giao đạt kết quả.