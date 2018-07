Giải cứu đội bóng mắc kẹt tạo cảm hứng cho loạt tranh siêu dễ thương

Cư dân mạng khắp nơi đã vẽ những bức tranh siêu dễ thương về đội bóng Lợn Hoang của Thái Lan và công cuộc giải cứu các em ra khỏi hang một cách thần kỳ. Bức hoạt họa thú vị do họa sỹ Sisidea vẽ đang được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Thái Lan minh họa các nhóm tham gia giải cứu đội bóng Lợn Rừng (Wild Boars/Moo Pa) mắc kẹt trong hang Tham Luang bằng cách mượn hình ảnh các loài động vật. Trong bức tranh của họa sỹ vẽ biếm họa ở Bangkok (Thái Lan) Stephff, hình ảnh người thợ lặn được ví như siêu anh hùng mặc áo choàng mà trên đó có cờ của tất cả các nước đã tham gia vào chiến dịch giải cứu thần kỳ này. Bên cạnh là 1 cậu bé mặc áo số 13, biểu trưng cho 13 thành viên đội bóng mắc kẹt trong hang Tham Luang. Một họa sỹ khác cũng ví nhóm cứu hộ như biệt đội siêu anh hùng Marvel. Những bức vẽ không chỉ miêu tả cách các thợ lặn đưa những cầu thủ nhí ra ngoài… … mà còn cho thấy, họ đã trấn an những chú Lợn Rừng dễ thương và ngoan ngoãn này bằng thông điệp: “Hãy tiến tới, chúng tôi luôn ở đây bên cạnh em”. Giữa vô vàn tranh vẽ về đội bóng Lợn Rừng, không thể thiếu bức tranh cảm ơn cựu lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoàng gia Thái Lan Samarn Kunan, người duy nhất hy sinh trong chiến dịch giải cứu hôm 6/7. Dòng chữ trên như lời nhắn nhủ của vị anh hùng gửi cho các cậu bé từ trên thiên đường rằng: “Mọi chuyện ổn rồi, lớn lên hãy làm người tốt nhé!” Chỉ 1 bức vẽ đã miêu tả được toàn cảnh cuộc giải cứu thần kỳ mà ở đó, đội bóng Lợn Rừng mừng rỡ khi được 2 thợ lặn người Anh tìm thấy trong hang, bên ngoài là những thợ lặn tiếp sức, đội hậu cần trang thiết bị, bình oxy, y bác sỹ, các tình nguyện viên bơm nước khỏi hang, đội khoan từ bên trên và cả đội nấu nướng, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới. Bức vẽ này lại miêu tả chân thực những lo sợ của cầu thủ nhí đội bóng Lợn Rừng và gương mặt đầy quyết tâm, quả cảm của 2 thợ lặn đưa em qua nút thắt cổ chai siêu hẹp trong hang Tham Luang Nang Non. Cả thế giới như reo lên “Hooyah!!!” và vỡ òa cảm xúc khi biết toàn bộ 12 "chú Lợn Rừng nhỏ" và huấn luyện viên của các em đã được cứu ra khỏi hang Tham Luang thành công. Bức vẽ này thay lời cảm ơn đội cứu hộ quốc tế với dòng chữ “Cảm ơn” được viết bằng nhiều thứ tiếng. Những người chia sẻ hình ảnh này lại dành tình cảm đặc biệt cho huấn luyện viên của đội bóng nhí, người được cho là đã hướng dẫn các em ngồi thiền để giữ bình tĩnh suốt 9 ngày chưa được tìm thấy và nguyện ra khỏi hang cuối cùng khi các học trò đều đã an toàn. Đội bóng Lợn Hoang mất tích và được tìm thấy vào đúng thời điểm diễn ra World Cup, vì thế nhiều người cho rằng sự dẻo dai, bền bỉ và tinh thần "thép" mà đội bóng thiếu niên này đã thể hiện trong suốt 9 ngày đen tối xứng đáng được trao cúp vàng bóng đá thế giới. FIFA cũng đã mời các cầu thủ nhí dự khán trận chung kết World Cup 2018 tại Nga song sức khỏe của các em khó có thể hồi phục để kịp đón nhận vinh dự này./.

