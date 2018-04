Hình ảnh nước Mỹ 1970s-Hành trình ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Bức ảnh về cuộc sống yên bình của anh David Khanklin khi 19 tuổi tại Tây Virginia, Mỹ. Cha của Khanklin là một thợ mỏ và đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn hầm mỏ, song Khanklin vẫn muốn nối nghiệp cha mình. Đây là hình ảnh những vệt dầu loang bủa vây tượng Nữ thần tự do. Nhà máy hóa chất Atlas xả khói lên bầu trời, phá tan quang cảnh yên bình của vùng Marshall, Texas. Một nông dân địa phương cho biết hóa chất đã khiến nhiều gia súc của ông bị chết. Bà Mary Workman sinh sống tại Steubenville, Ohio, đang cầm cốc nước bẩn lấy từ giếng nhà mình. Bà đã kiện một công ty than tại Steubenville vì đã làm ô nhiễm nguồn nước uống. Các nhà máy đốt ắc quy ô tô tại Mỹ xả khói đen mù trời từ những năm 1970. Hiện nay, Mỹ yêu cầu các nhà máy tái chế ắc quy không được xả khí thải gây ô nhiễm ra môi xung quanh. Do đó, các công ty "xuất khẩu" pin, ắc quy sang tái chế tại một nước khác. Các nhân viên của Tổ chức Bảo vệ môi trường đang làm việc trong một phòng thí nghiệm tại Las Vegas. Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ, chương trình Hành động Không khí Trong lành, bao gồm các quy định chống ô nhiễm chặt chẽ với các ngành nghề tại Mỹ, đã ngăn chặn 160.000 ca tử vong sớm, 130.000 ca đột quỵ và hàng triệu trường hợp nhiễm các bệnh hô hấp chỉ trong năm 2010. Một chiếc ô tô bị bỏ lại đến rỉ nát tại Vịnh Jamaica, New York, năm 1973. Từ năm 1972, thị trấn Louiswille và Sông Ohio đã đối mặt với vấn đề khói bụi dày đặc. Nguồn ô nhiễm phát thải từ ô tô đã đe dọa nghiêm trọng môi trường tại Mỹ trước khi chương trình Hành động Không khí Trong lành được ban hành. Vấn đề ô nhiễm khói bụi không hề mới với Los Angeles. Bức ảnh chụp năm 1972 đã chứng minh điều này. Cầu George Washington tại thành phố New York bị nhấn chìm trong sương mù. Vấn đề ô nhiễm môi trường giờ đây còn lớn hơn nhiều. Hoạt động thu gom rác thải trên các con sông Potomac và Anacostia năm 1973. Tòa tháp đôi tại New York nhìn từ bãi rác thải khổng lồ. Rác thải và lốp xe cũ bị vứt đầy cảng Baltimore. Các quy định ngày nay của EPA đã cấm vứt rác thải tại các vùng ven biển. EPA cũng nỗ lực trong nhiều năm để dọn sạch cảng Baltimore. Tất cả mọi loại rác thải bị vứt ở ngoại ô thành phố New York. EPA cũng đã ban hành các quy định để giúp chính quyền New York ngăn chặn vấn nạn rác thải này. Bức ảnh chụp lò đốt rác trên sông Ohio vào năm 1972. Ô nhiễm nghiêm trọng tại các thành phố công nghiệp của Mỹ, trong đó, tình trạng tại Cleveland, Ohio, đặc biệt nghiêm trọng. Khai thác mỏ than là ngành gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong những năm 1970. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã bố "ngành công nghiệp khai thác than đang chết dần sẽ hồi sinh trở lại"./.

