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Đặc phái viên Hội đồng Hòa bình thăm Israel

Thứ Ba, 22:59, 03/11/2026
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VOV.VN - Theo một quan chức Hội đồng Hòa bình, đặc phái viên của Hội đồng, ông Nickolay Mladenov, đã đến thăm Israel hôm qua (2/11). Trong khi đó, cựu Thủ tướng Anh, đặc phái viên Hội đồng Hòa bình Tony Blair dự kiến thăm Israel vào cuối tuần này.

Các chuyến thăm của các đặc phái viên Hội đồng Hòa bình diễn ra sau cuộc bầu cử Quốc hội Israel vào tuần trước. Một quan chức Hội đồng Hòa bình cho biết cơ quan quốc tế do Mỹ hậu thuẫn muốn xem xét tình hình sau cuộc bỏ phiếu.

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Ông Nickolay Mladenov. Ảnh: Reuters

Theo quan chức này, Hội đồng Hòa bình đang tiến hành các cuộc thảo luận rộng hơn với Israel trong nỗ lực thúc đẩy kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Gaza, sau nhiều tháng việc triển khai kế hoạch hầu như bị đình trệ.

Hồi tháng 8 vừa qua, ông Nickolay Mladenov cảnh báo các cuộc tấn công liên tục của Israel đang đẩy Gaza đến “điểm không thể quay lại”, gây nguy hiểm cho kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có khả năng khiến lãnh thổ Palestine không còn gì để tái thiết.

Ông Nickolay Mladenov cũng chỉ trích những hạn chế của Israel đối với nguồn cung vật tư xây dựng lều trại và kêu gọi nước này cho phép đưa các vật liệu tốt hơn vào vùng lãnh thổ này trước mùa đông.

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Mỹ tuyên bố chấm dứt viện trợ 4 tỷ USD mỗi năm cho Israel

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 cho biết Washington đã đạt thỏa thuận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD mỗi năm dành cho Israel vào cuối năm nay, đồng thời khẳng định Tel Aviv không còn cần đến nguồn hỗ trợ tài chính này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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