Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Putin thúc đẩy hòa bình Ukraine

Mở đầu cuộc gặp, ông Steve Witkoff chuyển thông điệp tốt đẹp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Putin đáp lại bằng lời cảm ơn và cho biết ông “hoàn toàn tin tưởng” vào vai trò trung gian của Mỹ giữa Nga và Ukraine.

Cuộc gặp lần này tập trung vào các đề xuất của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kyiv sau khoảng 6 tháng đình trệ.

Kiev, Ukraine (Ảnh minh họa: AA/TTXVN phát)

Một kết quả đáng chú ý trước chuyến công du là cả Nga và Ukraine đều đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của nhau để bảo đảm an toàn cho phái đoàn Mỹ. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã ra lệnh không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev trong 3 ngày, bắt đầu từ nửa đêm 5/9 theo giờ Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng kiềm chế không tấn công Moscow từ cuối tuần đến hết ngày thứ Hai.

Ông Putin khẳng định Nga sẽ “làm hết sức để bảo đảm an toàn cho các cuộc đàm phán”. Ông Witkoff cảm ơn phía Nga về quyết định tạm dừng không kích cũng như việc trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman.

Sau Moscow, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến tới Kiev ngày 6/9 để gặp Tổng thống Zelensky và tiếp tục thảo luận các đề xuất của Washington. Đây cũng là chuyến thăm Ukraine cấp cao nhất của các quan chức chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, khoảng dừng không kích hiện nay chỉ nhằm vào Moscow và Kiev trong thời gian phái đoàn Mỹ thực hiện sứ mệnh ngoại giao, không phải một lệnh ngừng bắn toàn diện. Giao tranh trên chiến tuyến vẫn tiếp diễn và bất đồng giữa Nga và Ukraine về lãnh thổ cũng như các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình vẫn còn lớn.