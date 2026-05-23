Đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để “cứu” thỏa thuận

Thứ Bảy, 06:12, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm “cứu” tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đang trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng, hôm qua, đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan.

Phát biểu với báo giới tại Tehran tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định sự khác biệt giữa Mỹ và Iran vẫn “sâu sắc và đáng kể”. Ông Baqaei nhấn mạnh hai bên không thể dễ dàng đi đến thỏa chỉ sau các chuyến thăm viếng hay cuộc đối thoại được tiến hành trong một vài tuần hoặc một vài tháng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tiến trình ngoại giao cần có thêm thời gian để triển khai.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của cả Pakistan và Qatar đồng loạt đến Tehran để hỗ trợ nỗ lực đàm phán. Đại diện Pakistan mới nhất đến Iran tối qua là Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội quốc gia. Ông Munir đến Tehran để “hội quân” cùng Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, người đã có mặt ở đây từ 3 ngày trước để triển khai sứ mệnh. Thành phần phái đoàn Qatar chưa được công bố.

Dai dien pakistan va qatar don dap toi iran de cuu thoa thuan hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Đáng chú ý, ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin khu vực cuối giờ chiều qua cho biết: một khung thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, có thể sớm được công bố, thậm chí trong vài giờ tới. Thỏa thuận tạm thời tập trung vào các nội dung liên quan việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận; đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền qua vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman; và từng bước dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ với Iran… Các vấn đề then chốt khác sẽ được các bên bàn thảo trong vòng 7 ngày kể từ khi thỏa thuận tạm thời có hiệu lực. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay (23/5), thỏa thuận tạm thời vẫn chưa được công bố.

Liên quan tình hình thực địa, một số nguồn tin khu vực tối qua cho biết có thêm nhiều tàu thương mại đã vượt qua eo Hormuz trong ngày 22/5 theo cả hai hướng đến và đi. Tuy nhiên, số lượng cụ thể cũng như quốc tịch các tàu, chưa được xác định.

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Iran công bố bản đồ địa giới về khu vực thuộc quyền giám sát của nước này ở vịnh Ba Tư, eo Hormuz và vịnh Oman, trong đó có một phần vùng biển ngoài khơi UAE và Oman. Động thái đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ UAE và các quốc gia khu vực. Các bên khẳng định hành động của Iran là sự xâm phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia các nước liên quan.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 23/5: Mỹ phản ứng trước việc Iran thu phí quá cảnh tại Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 23/5/2026): Mỹ lên tiếng trước việc Iran thu phí qua eo biển Hormuz; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thu hồi urani đã làm giàu của Iran; Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga…

Các quốc gia vùng Vịnh hối thúc ông Trump chấm dứt chiến sự với Iran
VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Saudi Arabia và Qatar đang gia tăng nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột với Iran, kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump trao thêm cơ hội cho đàm phán.

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?
VOV.VN - Mười một tuần sau khi xung đột Mỹ-Iran Iran bùng phát, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Vịnh Ba Tư cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Toàn cảnh quốc tế trưa 22/5: Ông Trump quyết phá hủy kho hạt nhân Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể phá hủy toàn bộ lượng uranium làm giàu của Iran nếu số vật liệu hạt nhân này bị thu giữ.

Mỹ gánh phần lớn lá chắn tên lửa bảo vệ Israel trước Iran
VOV.VN - Cuộc xung đột với Iran đang đặt ra bài toán lớn về năng lực duy trì chiến dịch quân sự của cả Mỹ và Israel. Những dữ liệu mới từ Lầu Năm Góc cho thấy Washington vẫn phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của đồng minh tại Trung Đông.

