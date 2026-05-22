Toàn cảnh quốc tế trưa 22/5: Ông Trump quyết phá hủy kho hạt nhân Iran

Thứ Sáu, 14:29, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể phá hủy toàn bộ lượng uranium làm giàu của Iran nếu số vật liệu hạt nhân này bị thu giữ.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước này sẽ không cho phép Iran tiếp tục sở hữu lượng uranium được làm giàu gần cấp độ chế tạo vũ khí. Việc kiểm soát số uranium này được xem là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược của Washington nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.

PV/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán hạt nhân Mỹ Iran chiến sự Mỹ Iran
Tin liên quan

Iran có thể “bán” bảo hiểm cho tàu bè qua eo biển Hormuz?

VOV.VN - Iran có thể sẽ đưa ra một đề xuất mới về việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ được mua bảo hiểm và thanh toán bằng đồng tiền điện tử. Động thái này sẽ gây xáo trộn lớn với ngành hàng hải thế giới.

Mỹ gánh phần lớn lá chắn tên lửa bảo vệ Israel trước Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột với Iran đang đặt ra bài toán lớn về năng lực duy trì chiến dịch quân sự của cả Mỹ và Israel. Những dữ liệu mới từ Lầu Năm Góc cho thấy Washington vẫn phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của đồng minh tại Trung Đông.

Nguy cơ khủng hoảng 2008 tái diễn nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa

VOV.VN - Bloomberg dẫn phân tích của Công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group cho biết việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa tới tháng 8 có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái tương tự khủng hoảng tài chính năm 2008.

Rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz - bài toán nan giải của Hải quân Mỹ

VOV.VN - Việc Iran rải thủy lôi phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ đe dọa tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới mà còn phơi bày điểm yếu ít được nhắc tới của Hải quân Mỹ.

Mỹ nói gì về việc Iran thu phí qua eo biển Hormuz?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/5 tuyên bố bất kỳ cơ chế thu phí nào của Iran tại eo biển Hormuz đều sẽ bị coi là “bất hợp pháp”.

