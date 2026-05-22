Toàn cảnh quốc tế trưa 22/5: Ông Trump quyết phá hủy kho hạt nhân Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể phá hủy toàn bộ lượng uranium làm giàu của Iran nếu số vật liệu hạt nhân này bị thu giữ.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, nước này sẽ không cho phép Iran tiếp tục sở hữu lượng uranium được làm giàu gần cấp độ chế tạo vũ khí. Việc kiểm soát số uranium này được xem là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược của Washington nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.