Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời ở tuổi 66

Trong thông báo đăng tải trên trang thông tin chính thức, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiev qua đời đột ngột nhưng không công bố nguyên nhân.

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá ông Darchiev là một nhà ngoại giao xuất sắc, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, đồng nghiệp và người hướng dẫn tận tâm, đồng thời là chuyên gia có kiến thức sâu rộng về các vấn đề liên quan đến Mỹ. Theo cơ quan này, ông đã dành phần lớn sự nghiệp hoạt động trong một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của chính sách đối ngoại Nga.

Đại sứ quán Nga tại Washington, Mỹ. Nguồn: Reuters

Ông Darchiev đảm nhiệm cương vị Đại sứ Nga tại Mỹ từ tháng 3/2025, kế nhiệm ông Anatoly Antonov, người rời nhiệm sở vào cuối năm 2024.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Washington (Mỹ), ông Darchiev từng đứng đầu các vụ phụ trách Bắc Mỹ và Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga, giữ chức Đại sứ Nga tại Canada và từng đảm nhiệm vị trí tham tán công sứ tại Đại sứ quán Nga ở Mỹ.

Sự ra đi đột ngột của ông Darchiev giống với trường hợp Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin, người qua đời bất ngờ tại New York vào tháng 2/2017, khi 64 tuổi.