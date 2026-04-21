Đàm phán Mỹ - Iran có thể diễn ra ngày 22/4

Theo hai quan chức khu vực không tiết lộ danh tính, các nhà trung gian Pakistan đã nhận được xác thực của cả Mỹ và Iran về việc đại diện đàm phán cấp cao của hai nước này là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, sẽ đến Islamabad trong sáng mai, để tiến hành đối thoại. Tại Mỹ, đầu giờ sáng nay, hãng tin Axios cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance hôm nay sẽ lên đường tới Islamabad để đàm phán với đại diện Iran.

Tuy nhiên, về phía Iran, thông tin mới nhất do hãng thông tấn Tasnim công bố trưa nay nói rằng việc cử đại diện đàm phán tới Pakistan vẫn chưa được quyết định. Nguồn tin cũng khẳng định chưa có bất kỳ đoàn tiền trạm hay nhóm thương lượng cấp thấp nào của Iran, được cử tới Pakistan để chuẩn bị cho vòng đàm phán.

Dưới sự trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đã đạt được ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4 và tiến hành vòng đàm phán đầu tiên sau đó 3 ngày (hôm 11/4), nhưng không đi đến thỏa thuận. Những ngày qua, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm cam kết khi phong tỏa cảng biển và bắt tàu chở hàng của Iran, nên từ chối trở lại đàm phán.