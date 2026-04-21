  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đàm phán Mỹ - Iran có thể diễn ra ngày 22/4

Thứ Ba, 21:04, 21/04/2026
VOV.VN - Truyền thông dẫn lời một số quan chức khu vực chiều 21/4 cho biết cả Mỹ và Iran đều phát tín hiệu cho thấy hai bên sẽ tham gia vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 22/4, hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần có hiệu lực hôm 8/4.

Theo hai quan chức khu vực không tiết lộ danh tính, các nhà trung gian Pakistan đã nhận được xác thực của cả Mỹ và Iran về việc đại diện đàm phán cấp cao của hai nước này là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, sẽ đến Islamabad trong sáng mai, để tiến hành đối thoại. Tại Mỹ, đầu giờ sáng nay, hãng tin Axios cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance hôm nay sẽ lên đường tới Islamabad để đàm phán với đại diện Iran.

Đàm phán Mỹ - Iran có thể diễn ra tại Islamabad, Pakistan ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, về phía Iran, thông tin mới nhất do hãng thông tấn Tasnim công bố trưa nay nói rằng việc cử đại diện đàm phán tới Pakistan vẫn chưa được quyết định. Nguồn tin cũng khẳng định chưa có bất kỳ đoàn tiền trạm hay nhóm thương lượng cấp thấp nào của Iran, được cử tới Pakistan để chuẩn bị cho vòng đàm phán.

Dưới sự trung gian của Pakistan, Mỹ và Iran đã đạt được ngừng bắn 2 tuần hôm 8/4 và tiến hành vòng đàm phán đầu tiên sau đó 3 ngày (hôm 11/4), nhưng không đi đến thỏa thuận. Những ngày qua, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm cam kết khi phong tỏa cảng biển và bắt tàu chở hàng của Iran, nên từ chối trở lại đàm phán.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa "kết quả tức thì" và "cuộc chơi dài hạn"
Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa "kết quả tức thì" và "cuộc chơi dài hạn"

VOV.VN - Khi Mỹ và Iran nỗ lực lần thứ hai nhằm đạt được một thỏa thuận, phong cách đàm phán của hai bên đang có nhiều điểm xung đột trực tiếp với nhau.

Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa "kết quả tức thì" và "cuộc chơi dài hạn"

Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa "kết quả tức thì" và "cuộc chơi dài hạn"

VOV.VN - Khi Mỹ và Iran nỗ lực lần thứ hai nhằm đạt được một thỏa thuận, phong cách đàm phán của hai bên đang có nhiều điểm xung đột trực tiếp với nhau.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”
Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran
Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran

VOV.VN - Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, sau khi giới chức Mỹ cho rằng con tàu này cố tình vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.

Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran

Sức mạnh đáng gờm của USS Spruance - chiến hạm Mỹ nổ súng chặn tàu Iran

VOV.VN - Tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran, sau khi giới chức Mỹ cho rằng con tàu này cố tình vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. Vụ việc khiến USS Spruance nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.

Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán
Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán

VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ cũng như nỗ lực ngoại giao dày đặc của Pakistan, giới chức Iran vẫn chưa đồng ý đàm phán, cáo buộc Mỹ tiếp tục vi phạm cam kết ngừng bắn. Nguy cơ vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra trước hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần vào ngày mai (22/4), là rất cao.

Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán

Iran tiếp tục tố Mỹ vi phạm ngừng bắn, chưa chấp nhận đàm phán

VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ cũng như nỗ lực ngoại giao dày đặc của Pakistan, giới chức Iran vẫn chưa đồng ý đàm phán, cáo buộc Mỹ tiếp tục vi phạm cam kết ngừng bắn. Nguy cơ vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra trước hạn chót của lệnh ngừng bắn 2 tuần vào ngày mai (22/4), là rất cao.

Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran
Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần được công bố vào ngày 7/4 vừa qua. Ông hiện coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối 22/4 theo giờ Washington”, nhưng ông “rất khó có khả năng” gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần được công bố vào ngày 7/4 vừa qua. Ông hiện coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối 22/4 theo giờ Washington”, nhưng ông “rất khó có khả năng” gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

