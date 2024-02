Đàm phán về ngừng bắn ở dải Gaza tiếp tục bế tắc

Thỏa thuận ngừng bắn vẫn bế tắc trong bối cảnh Israel chuẩn bị tấn công vào Rafah, nơi trú ẩn an toàn cuối cùng của người Palestine tại Gaza.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel David Barnea đã tham dự đàm phán ở thủ đô Ai Cập, nhưng không có dấu hiệu đột phá. Truyền thông địa phương đưa tin Thủ tướng Israel đã ra lệnh cho phái đoàn Israel không tiếp tục đàm phán ở Cairo, làm dấy lên lo ngại đàm phán về việc thả con tin tiếp tục bế tắc. Người thân của khoảng 130 con tin còn lại cho biết, quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giống như một “bản án tử hình” đối với những người thân của họ.

Khói bốc lên ở trung tâm dải Gaza nhìn từ Israel. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Netanyahu cho biết nước này không nhận được bất kỳ đề xuất mới nào từ Hamas về việc thả con tin và cho rằng, Hamas cần thay đổi quan điểm để đàm phán có tiến triển. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, Osama Hamdan cho rằng Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm về đàm phán bế tắc.

Cuộc chiến ở Gaza đã trở thành một trong những cuộc tấn công trên không và trên bộ tàn khốc nhất trong lịch sử hiện đại. Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 28.576 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, không phân biệt dân thường và chiến binh. Hơn 68.000 người đã bị thương. Đàm phán thất bại trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về kế hoạch của Israel tấn công vào thành phố Rafah, nhằm tiêu diệt các đơn vị chiến đấu cuối cùng của Hamas.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cảnh báo, một cuộc tấn công quân sự vào Rafah sẽ gây ra “thảm họa khôn lường” và đẩy hệ thống y tế của khu vực này đến gần bờ vực sụp đổ. Đại diện thường trực Liên đoàn Arab tại LHQ, Đại sứ Tunisia Tarek Ladeb tái khẳng định 3 yêu cầu của Liên đoàn Arab là “ngừng bắn ngay lập tức, hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở và ngăn chặn bất kỳ kế hoạch nào đưa người Palestine ra khỏi vùng đất của họ”.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng một cuộc tấn công vào Rafah sẽ dẫn tới chết chóc, gây thương vong cho hàng nghìn người, cùng sự khổ đau và di dời. Ông kêu gọi Hamas nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận con tin với chính phủ Israel nhằm bảo vệ người dân Palestine, bởi bất kỳ cuộc tấn công nào ở Rafah, nằm ở cực Nam dải Gaza trên biên giới Ai Cập, đều được coi là nghiêm trọng vì mật độ dân rất đông đúc ở đó với 1,3 triệu người. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Hội đồng Bảo an ra nghị quyết để ngăn chặn thảm họa ở Rafah”.

“Nỗ lực của chúng ta là cần làm mọi thứ có thể chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Để làm được điều đó cần phải có một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn. Chúng tôi hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ thể hiện trách nhiệm của mình. Chúng tôi tin rằng Hội đồng Bảo an nên gánh vác trách nhiệm của mình và hành động ngay lập tức để chấm dứt giao tranh, cứu Rafah khỏi thảm họa sắp xảy ra này. Chúng tôi rất muốn thấy Hội đồng Bảo an hành động nhanh nhất có thể trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình”.

Các nhà lãnh đạo Canada, Australia và New Zealand sáng nay ra cũng tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết người dân cần những hành lang an toàn để tránh bị mắc kẹt giữa 2 làn đạn. Do đó cần mở thêm nhiều cửa khẩu biên giới để viện trợ nhân đạo và vật tư y tế tiếp cận người dân.