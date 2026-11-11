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Đảng Cộng hòa chọn lãnh đạo mới tại Hạ viện Mỹ

Thứ Tư, 07:37, 11/11/2026
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VOV.VN - Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã lựa chọn nghị sĩ Jim Jordan làm lãnh đạo phe thiểu số, đưa một đồng minh thân cận của ông Donald Trump vào vị trí chủ chốt trong nỗ lực bảo vệ chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Ông Jim Jordan, nghị sĩ bang Ohio kiêm Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo phe Cộng hòa sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước, qua đó giành đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, quyết định được đưa ra thông qua cuộc bỏ phiếu kín hôm 12/11.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson quyết định không tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa.

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Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ chọn ông Jim Jordan làm lãnh đạo phe thiểu số. Ảnh: Reuters

Tại Thượng viện, các nghị sĩ Cộng hòa cũng tiến hành họp kín để thảo luận về kế hoạch bầu lãnh đạo mới. Theo dự kiến, Thượng nghị sĩ John Thune, đại diện bang South Dakota, sẽ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa. Tuy nhiên, việc trì hoãn cuộc bầu cử nội bộ cũng được cân nhắc nhằm tạo cơ hội cho các ứng viên khác tham gia tranh cử.

Các cuộc bầu chọn lãnh đạo tại Hạ viện và Thượng viện sẽ góp phần định hình vai trò của đảng Cộng hòa trong tư cách phe thiểu số tại Quốc hội Mỹ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Tại Thượng viện gồm 100 thành viên, phe Dân chủ sẽ cần sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa để thúc đẩy những sáng kiến lập pháp quan trọng. Theo quy tắc filibuster (tranh luận kéo dài), phần lớn dự luật cần nhận được ít nhất 60 phiếu ủng hộ mới có thể vượt qua trở ngại thủ tục tại Thượng viện. Bên cạnh đó, thế đa số của đảng Dân chủ tại cả hai viện cũng chưa đạt ngưỡng 2/3 số phiếu cần thiết để bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông John Thune cam kết đảng Cộng hòa sẽ phối hợp với ông Trump nhằm ngăn chặn điều mà ông gọi là “chủ nghĩa cực đoan của đảng Dân chủ”, đồng thời phản đối mọi nỗ lực đảo ngược những thành quả của đảng Cộng hòa, trong đó có chính sách bảo vệ an ninh biên giới và việc bổ nhiệm các thẩm phán.

Ông Jim Jordan, 62 tuổi, lần đầu trúng cử Hạ viện năm 2006, đại diện cho một khu vực nông thôn có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ đảng Cộng hòa ở phía Bắc bang Ohio. Ông cũng là một trong những người sáng lập Nhóm Tự do Hạ viện (House Freedom Caucus).

Trước khi bước chân vào chính trường, ông Jordan từng là vận động viên vật thành tích cao ở cấp trung học và đại học, sau đó làm huấn luyện viên môn vật tại Đại học bang Ohio. Quá trình này góp phần hình thành phong cách chính trị quyết liệt, thiên về đối đầu của ông.

Ông Jordan thường nhắc đến quá khứ thi đấu vật khi nói về hình ảnh một chính trị gia có phong cách đối đầu quyết liệt tại Quốc hội. Nghị sĩ này cũng nổi tiếng với cách chất vấn gay gắt trong các phiên điều trần của các ủy ban thuộc Hạ viện.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hồi tháng 4/2023, khi giải thích cách chuẩn bị cho các phiên điều trần, ông Jordan ví hoạt động này như một trận đấu vật.

“Tôi nhìn nhận việc này giống như một trận đấu vật. Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể. Bạn không thể bước vào cuộc đấu mà không có sự chuẩn bị”, ông Jordan nói.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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