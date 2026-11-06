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Đệ nhất phu nhân Mỹ thúc đẩy hòa bình Nga-Ukraine tại Nhà Trắng

Thứ Sáu, 05:41, 06/11/2026
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VOV.VN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 5/11 đã chủ trì cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Ukraine tại Nhà Trắng, kêu gọi hai bên hướng tới một nền hòa bình lâu dài, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm.

Tham dự cuộc gặp có đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cùng nghị sĩ cấp cao Ukraine David Arakhamia và Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Nga và Mỹ kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

De nhat phu nhan my thuc day hoa binh nga-ukraine tai nha trang hinh anh 1
Đệ nhất phu nhân Mỹ thúc đẩy hòa bình Nga–Ukraine tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại sự kiện, bà Melania Trump nhấn mạnh Nga và Ukraine đã lựa chọn các giá trị nhân đạo thay vì chiến tranh, đồng thời cho rằng sinh mạng của những người dân vô tội cần được đặt lên trên những chia rẽ do xung đột gây ra. Đệ nhất phu nhân Mỹ bày tỏ hy vọng thỏa thuận tại Oleshky sẽ trở thành điểm khởi đầu cho những nỗ lực hòa bình rộng lớn hơn, bởi ngay cả những bước tiến nhỏ cũng có thể tạo ra những thay đổi quan trọng nếu các bên có đủ quyết tâm.

Bà Melania Trump kêu gọi Nga và Ukraine tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác đã thể hiện tại Oleshky, tìm kiếm những điểm chung trên cơ sở quan tâm đến nỗi đau của người dân, từ đó xây dựng những kết quả bền vững hơn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Theo Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà và các cố vấn đã trực tiếp phối hợp với các nhóm đại diện Nga và Ukraine trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, đàm phán và triển khai thỏa thuận ngừng bắn. Hai bên đã ký các văn bản thỏa thuận bằng cả tiếng Nga và tiếng Ukraine vào ngày 23/10. Bà Melania Trump đánh giá cao thiện chí và nỗ lực của cả hai phía trong việc xác định và thực hiện những nội dung phức tạp của thỏa thuận.

Tại cuộc gặp, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp đưa ra những chỉ đạo cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện thành công thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky. Ông Dmitriev cũng xác nhận phía Ukraine đã tuân thủ thỏa thuận, đồng thời đánh giá chiến dịch nhân đạo này là minh chứng cho những kết quả có thể đạt được thông qua sự hợp tác giữa các bên.

Đại diện Nga cũng cho biết Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Tổng thống Putin hỗ trợ một số sáng kiến nhân đạo, bao gồm trao đổi tù nhân và trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ. Theo ông Dmitriev, Tổng thống Nga đã ủng hộ những đề xuất này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Nga–Mỹ đối với các vấn đề quốc tế.

Về phía Ukraine, nghị sĩ David Arakhamia đánh giá chiến dịch tại Oleshky không chỉ có ý nghĩa nhân đạo mà còn giúp Nga và Ukraine từng bước xây dựng những cơ chế thực tế cần thiết để duy trì hòa bình trong tương lai. Ông cho rằng các hoạt động hợp tác nhân đạo có thể tạo động lực cho tiến trình hòa giải, ngay cả khi các cuộc đàm phán chính trị vẫn gặp nhiều trở ngại. Đại diện Ukraine cũng đề nghị Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến tương tự nhằm giảm leo thang căng thẳng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev đang trải qua giai đoạn căng thẳng, khi Tổng thống Donald Trump gia tăng chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine trong những tuần gần đây. Trong khi đó, Điện Kremlin bày tỏ hy vọng chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực trung gian hòa giải bất chấp thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

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Nga và Ukraine nêu trọng tâm đàm phán tại Abu Dhabi

VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán ba bên với sự trung gian của Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 10–11/11, Nga và Ukraine đã công bố những vấn đề ưu tiên muốn đưa ra thảo luận.

Quang Trung/VOV-Washington
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