Nga yêu cầu Na Uy tuân thủ Hiệp ước Svalbard

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Molchanov” vẫn bị Na Uy giữ tại cảng Barentsburg trên quần đảo Svalbard. Tàu bị bắt giữ ngày 2/9 theo quyết định của tòa án Na Uy.

Tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Molchanov" của Nga. Ảnh: TASS.

Phía Nga cảnh báo, việc tàu phải neo đậu suốt mùa đông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Bắc cực có thể khiến tàu hư hỏng và gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Nga cũng cho rằng việc bắt giữ tàu cản trở quyền tiếp cận quần đảo của công dân các nước ký kết Hiệp ước Svalbard. Sau khi các chuyến bay giữa Nga và quần đảo bị đình chỉ do các biện pháp hạn chế của Na Uy, đây là phương tiện duy nhất có thể trực tiếp vận chuyển nhân viên các tổ chức Nga và hàng hóa thiết yếu đến khu vực.

Ngoài ra, ngày 22/9, tòa án Na Uy đã ra quyết định phong tỏa 5 bất động sản thuộc sở hữu của Nga tại Oslo. Nga yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa tài sản và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết vấn đề.

Hiệp ước Svalbard được ký năm 1920, công nhận chủ quyền của Na Uy đối với quần đảo Svalbard ở Bắc Băng Dương, đồng thời bảo đảm quyền bình đẳng cho công dân và doanh nghiệp các nước ký kết trong việc tiếp cận, khai thác tài nguyên khoáng sản và tiến hành các hoạt động kinh tế tại đây, trong đó có Nga và Trung Quốc.