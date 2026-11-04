English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga yêu cầu Na Uy tuân thủ Hiệp ước Svalbard

Thứ Tư, 09:40, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại biện lâm thời Na Uy tại Moscow Bjorn Svenungsen để phản đối việc Na Uy tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản của Nga, đồng thời yêu cầu nước này tuân thủ vô điều kiện luật pháp quốc tế, trong đó có Hiệp ước Svalbard.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Molchanov” vẫn bị Na Uy giữ tại cảng Barentsburg trên quần đảo Svalbard. Tàu bị bắt giữ ngày 2/9 theo quyết định của tòa án Na Uy. 

nga yeu cau na uy tuan thu hiep uoc svalbard hinh anh 1
Tàu nghiên cứu khoa học “Giáo sư Molchanov" của Nga. Ảnh: TASS.

Phía Nga cảnh báo, việc tàu phải neo đậu suốt mùa đông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Bắc cực có thể khiến tàu hư hỏng và gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Nga cũng cho rằng việc bắt giữ tàu cản trở quyền tiếp cận quần đảo của công dân các nước ký kết Hiệp ước Svalbard. Sau khi các chuyến bay giữa Nga và quần đảo bị đình chỉ do các biện pháp hạn chế của Na Uy, đây là phương tiện duy nhất có thể trực tiếp vận chuyển nhân viên các tổ chức Nga và hàng hóa thiết yếu đến khu vực.

Ngoài ra, ngày 22/9, tòa án Na Uy đã ra quyết định phong tỏa 5 bất động sản thuộc sở hữu của Nga tại Oslo. Nga yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa tài sản và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết vấn đề.

Hiệp ước Svalbard được ký năm 1920, công nhận chủ quyền của Na Uy đối với quần đảo Svalbard ở Bắc Băng Dương, đồng thời bảo đảm quyền bình đẳng cho công dân và doanh nghiệp các nước ký kết trong việc tiếp cận, khai thác tài nguyên khoáng sản và tiến hành các hoạt động kinh tế tại đây, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson
Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn do Nga thực hiện này là một phần trong công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.

Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson

Các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trên hướng Kherson

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn do Nga thực hiện này là một phần trong công tác chuẩn bị cho một chiến dịch nhân đạo gần thị trấn Alyoshki.

Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt
Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel mà ông đạt được với Nga: “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ cung cấp dầu cho cả thế giới”.

Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt

Tổng thống Mỹ Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel với Nga là rất tốt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá thỏa thuận dầu diesel mà ông đạt được với Nga: “Họ không cung cấp dầu cho riêng chúng ta; họ cung cấp dầu cho cả thế giới”.

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine
Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

Ông Putin nêu mục tiêu chính của đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti rằng Nga và Ukraine đủ gần gũi để có thể đạt được một thỏa thuận.

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn
Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

Tư lệnh NATO thừa nhận quân đội Nga đổi mới và linh hoạt hơn

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBC của Canada, Đô đốc Pháp Pierre Vandier - Tư lệnh tối cao của khối đồng minh NATO phụ trách chuyển đổi, cho biết quân đội Nga đã trở nên đổi mới và linh hoạt hơn so với thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt
Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

Mỹ quyết định nhập dầu từ Nga, Tổng thống Ukraine phản ứng gay gắt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.

Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác ở Bắc Cực với Iceland
Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác ở Bắc Cực với Iceland

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iceland, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 29/10 cho biết, nước này sẵn sàng cùng Iceland khai thác tiềm năng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng địa nhiệt, trên biển và khu vực Bắc Cực.

Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác ở Bắc Cực với Iceland

Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác ở Bắc Cực với Iceland

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iceland, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 29/10 cho biết, nước này sẵn sàng cùng Iceland khai thác tiềm năng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng địa nhiệt, trên biển và khu vực Bắc Cực.

Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc
Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Tại khu vực Bắc cực, sự đối đầu giữa hai “đối thủ” Mỹ và châu Âu đang gia tăng đến mức không loại trừ được nguy cơ xung đột vũ trang. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ giành được lợi thế tại đây.

Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc

Nguy cơ chiến tranh Mỹ - Âu ở Bắc cực và thế thượng phong của Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Tại khu vực Bắc cực, sự đối đầu giữa hai “đối thủ” Mỹ và châu Âu đang gia tăng đến mức không loại trừ được nguy cơ xung đột vũ trang. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ giành được lợi thế tại đây.

EU đang quân sự hóa Bắc cực như thế nào?
EU đang quân sự hóa Bắc cực như thế nào?

VOV.VN - Từ việc chia sẻ tàu phá băng đến xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho NATO, EU đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự tại vùng Bắc cực. Ngoài khía cạnh môi trường, EU đang tăng cường nhìn nhận Bắc cực từ góc độ an ninh.

EU đang quân sự hóa Bắc cực như thế nào?

EU đang quân sự hóa Bắc cực như thế nào?

VOV.VN - Từ việc chia sẻ tàu phá băng đến xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho NATO, EU đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu quân sự tại vùng Bắc cực. Ngoài khía cạnh môi trường, EU đang tăng cường nhìn nhận Bắc cực từ góc độ an ninh.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ