Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/3

Tổng thống Putin tuyên bố Nga có thể lập vùng đệm ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine để ngăn chặn Kiev tấn công Moscow bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.

“Để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine, vào một thời điểm nào đó, Nga có thể thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát”, Tổng thống Putin nói với những người ủng hộ sau cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024.

Vào sáng 18/3 (giờ địa phương), ông Putin cho biết, “các cuộc tấn công dữ dội đang diễn ra ở các khu vực biên giới có thể buộc Nga phải tạo ra một vùng đệm nhất định tại các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine”.

Hệ thống S-200 của Ukraine. Ảnh: Twitter

Ông Putin nói NATO đã triển khai lực lượng trên thực địa tại Ukraine. Phát biểu trên truyền hình vào tối 17/3, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh Moscow đã biết trước việc NATO sẽ triển khai quân ở Ukraine. Ông cho rằng việc binh sĩ NATO có mặt trên thực địa ở Ukraine không còn là bí mật và cảnh báo những quân nhân này đang phải đối mặt với viễn cảnh cực kỳ nghiệt ngã.

“Chẳng có gì tốt đẹp trong việc này, bởi khả năng binh sĩ NATO thiệt mạng trong cuộc chiến sẽ rất cao,” ông Putin nói. Tổng thống Putin cũng không loại trừ khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa NATO và Nga. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại và đây có khả năng sẽ là một bước tiến ngắn dẫn đến một cuộc thế chiến thứ 3. Nhưng tôi không nghĩ có ai đang quan tâm đến điều đó”.

Ukraine có thể hết tên lửa phòng không vào cuối tháng 3. Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, Ukraine đã nói với các nước phương Tây rằng một số hệ thống phòng không có thể sẽ cạn tên lửa đánh chặn vào cuối tháng 3. Đại diện của Kiev đã đưa ra cảnh báo trên tại một hội nghị an ninh vào tháng trước.

Một quan chức cho biết, lực lượng Ukraine trước đây có thể bắn hạ được 4 trên 5 tên lửa do Nga phóng nhưng với tình trạng cạn kiệt đạn dược, Kiev sẽ chỉ có thể nhắm mục tiêu được 1 trong số 5 tên lửa của đối phương. Việc thiếu tên lửa phòng không sẽ “ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân ở các trung tâm đô thị Ukraine”.

Nga lên tiếng trước đề xuất ngừng bắn ở Ukraine của Tổng thống Pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nên ngừng gửi vũ khí tới Kiev và đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn với các bên trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Bình luận về đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Nga nên ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic 2024 tổ chức ở Paris, nhà ngoại giao Nga nói: “Tôi cũng có đề xuất đáp lại đề nghị của ông Macron: Hãy ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tôi cũng gợi ý ông Macron đưa ra một đề xuất tương tự với các bên trong cuộc xung đột ở Trung Đông”.

Chi phí đạn pháo Mỹ dành viện trợ cho Ukraine tăng cao. Chi phí bảo trì đối với nhiều vũ khí Mỹ đã tăng chóng mặt, bao gồm một số hệ thống vũ khí quan trọng được Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO), chi phí vận hành và hỗ trợ cho M982 Excalibur - loại đạn pháo 155 mm dẫn đường bằng GPS cung cấp cho Ukraine - đã tăng gần gấp đôi từ trong khoảng thời gian từ năm 2011 – 2022, lên khoảng 100.000 USD mỗi quả đạn.

Chi phí phát sinh này cũng đã được đưa vào danh sách chi tiêu quân sự. Giá trị trên lý thuyết của một vũ khí, chẳng hạn như máy bay chiến đấu phản lực, chỉ phản ánh một phần nhỏ chi phí để duy trì vũ khí này trong suốt vòng đời của nó.

Nga giành thắng lợi chiến thuật ở Bakhmut và Zaporizhzhia. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát làng Mirne gần Gulyaypole ở mặt trận Zaporizhzhia. Kênh Rybar cũng xác nhận sự kiện quan trọng này và cho biết thêm rằng, bất chấp các cuộc phản công của Ukraine, lực lượng Moscow vẫn giữ vững vị trí của mình. Với thắng lợi này, lực lượng Moscow dần áp sát tuyến đường cao tốc T08-14 nhằm cắt đứt huyết mạch hậu cần của Ukraine tới thành phố Gulyaypole, một trong những cụm cứ điểm phòng thủ quan trọng ở nam Zaporizhia.

Bên cạnh đó, cũng có tin Nga đã giành quyền kiểm soát làng Ivanivske (Krasnoe) ở phía tây Bakhmut. Nếu tin này là chính xác, lực lượng Moscow đã giành được thắng lợi chiến thuật quan trọng, mở toang "cánh cửa thép" chốt giữ phía đông Chasov Yar để tiến hành bao vây thành phố trên cao.

Lo bị tấn công, Ukraine khẩn trương sơ tán dân Kharkiv. Kênh Suriyakmaps đưa tin, trong hai ngày qua, chính phủ Ukraine đã thông báo sơ tán 55 khu định cư ở tỉnh Kharkiv nằm gần biên giới Nga, cùng với lệnh sơ tán được ban hành vào tháng 8 năm ngoái, tổng số khu định cư thuộc diện nguy hiểm đã vượt quá một trăm địa phương.

Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về một chiến dịch của Moscow ở Kharkov, nhưng chắc chắn rằng bộ chỉ huy Ukraine nhận thức được mối nguy hiểm do việc lực lượng đối phương tập trung ở bên kia biên giới trong khi các vị trí của họ ở sườn phía đông đang dần suy yếu do hậu cần ngày càng tồi tệ. Vì lý do này, lực lượng Ukraine ở khu vực này sẽ được tăng cường các tuyến phòng thủ và một số đơn vị mới.