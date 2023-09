Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/9

Đan Mạch lần đầu tiên viện trợ xe tăng T-72 cho Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 19/9 cho biết, nước này đang mua thêm 45 xe tăng, bao gồm cả Leopard 1 và T-72, để viện trợ cho Ukraine.

Gói viện trợ mới của Đan Mạch bao gồm 30 xe tăng Leopard 1 và 15 xe tăng T-72. Trước đó, Đan Mạch đã hợp tác với Đức và Hà Lan mua 100 chiếc xe tăng Leopard 1. 10 chiếc đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine vào đầu tháng 9, chậm vài tháng so với kế hoạch.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Zelensky hối thúc ông Trump chia sẻ cách chấm dứt xung đột ở Ukraine: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc ông Donald Trump chia sẻ kế hoạch hòa bình nếu cựu Tổng thống Mỹ có cách để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky thận trọng cho rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ đều không thể chấp nhận được.

"Ông ấy có thể công khai chia sẻ về ý tưởng của mình để tránh lãng phí thời gian và tránh thương vong bằng cách nói rằng: "Kế hoạch của tôi sẽ chấm dứt xung đột, chấm dứt mọi thảm kịch này và hành vi gây hấn của Nga", ông Zelensky nhận định với CNN sau bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19/9.

"Ông ấy hãy nói về cách ông ấy nhìn nhận cuộc xung đột này cũng như đẩy Nga khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Nếu không thì, đó không phải là ý tưởng hòa bình toàn cầu", ông Zelensky cho hay.

Nga tăng cường sản xuất tên lửa siêu vượt âm Kinzhal: Giám đốc công nghiệp của tập đoàn Rostec, ông Bekhan Ozdoev cho biết, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger). Sản lượng một số loại vũ khí cũng đã tăng gấp 10 lần so với trước đây.

Hãng tin Interfax ngày 19/9 dẫn lời Giám đốc công nghiệp của tập đoàn Rostec, ông Bekhan Ozdoev cho hay, sản lượng một số loại vũ khí, đạn dược của Nga đã tăng gấp 10 lần so với trước đây. Việc sản xuất tên lửa Kinzhal, Iskander, tên lửa cho hệ thống Pantsir, các moại bom, đạn pháo và đạn chống tăng cũng đang được đẩy mạnh.

Theo ông Ozdoev, các nhà sản xuất quốc phòng Nga đã tăng sản lượng xe tăng, xe bọc thép và hệ thống tên lửa phóng loạt. Nga cũng có kế hoạch tăng cường sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự và hiện đang phát triển đạn pháo dẫn đường.

New York Times: Ukraine phóng tên lửa nhầm mục tiêu vào chính thành phố của mình: The New York Times đưa tin ngày 19/9, đã có những bằng chứng cho thấy vụ nổ tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Kostiantynivka, phía Đông Ukraine vào tháng này là do các lực lượng của Kiev phóng tên lửa nhầm mục tiêu.

Trước đó, Ukraine cáo buộc vụ nổ ngày 6/9 khiến ít nhất 16 người thiệt mạng là do một tên lửa của Nga.

"Các bằng chứng được New York Times thu thập và phân tích, trong đó có các mảnh vỡ tên lửa, hình ảnh vệ tinh, các nhân chứng và bài đăng trên mạng xã hội, cho thấy cuộc tấn công là kết quả của một tên lửa phòng không Ukraine bị bắn nhầm từ hệ thống Buk", tờ báo này đưa tin.

Nga thử nghiệm đạn bắn tỉa siêu thanh có thể đạt tốc độ hơn 1.500m/giây: Lobaev Arms, nhà sản xuất súng trường tầm xa có độ chính xác cao của Nga, đã bắt đầu thử nghiệm loại "đạn siêu thanh" mới có khả năng xuyên thủng mục tiêu ngay lập tức và đạt hiệu quả cao.

Ông Vladislav Lobaev, nhà sáng lập đồng thời là người đứng đầu công ty Lobaev Arms cho biết, công ty đã phát triển và bắt đầu thử nghiệm đạn bắn tỉa siêu thanh có khả năng đạt tốc độ hơn 1.500m/giây.

“Chúng tôi có thể sản xuất loại đạn này ở phiên bản cận siêu thanh hoặc siêu thanh. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định chính xác dựa trên kết quả các cuộc thử nghiệm khi khối lượng sản phẩm đại trà được xác định. Siêu thanh bắt đầu ở tốc độ trên 1.500 m/giây (hơn 5 Mach) trong khi loại đạn bắn tỉa được coi là có tốc độ cao khi nó bay với vận tốc 900 m/giây”, ông Lobaev giải thích.

Nga cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu Ukraine "xâm phạm" Crimea bằng vũ lực: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/9 cho biết bất kỳ nỗ lực nào của quân đội Ukraine nhằm “xâm phạm” Crimea bằng vũ lực sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn của Nga.

“Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công bán đảo sẽ vấp phải phản ứng ngay lập tức và cứng rắn như trước đây”, bà Maria Zakharova nêu rõ sau khi ông Alexey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, dọa sẽ "đẩy người Nga ra khỏi Crimea" bằng vũ khí.

“Tôi muốn nhắc nhở tất cả các phần tử cực đoan ở Kiev rằng, vấn đề Crimea đã khép lại khi người dân nơi đây đưa ra lựa chọn vào năm 2014 và biết rõ điều gì đang chờ đợi họ”, bà Zakharova khẳng định, ý nói đến cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga.

Séc, Đan Mạch và Hà Lan ký thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Ukraine: Đại diện của Bộ Quốc phòng Séc, Đan Mạch và Hà Lan đã ký một thỏa thuận cho phép tiếp tục cung cấp thêm vũ khí chủ yếu của Séc cho Ukraine với sự hỗ trợ tài chính của Đan Mạch và Hà Lan.

Thỏa thuận được ký bên lề cuộc họp của đại diện Bộ quốc phòng các nước ủng hộ Ukraine được tổ chức tại căn cứ không quân Ramstein của Đức do Mỹ chủ trì. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Séc Daniel Blazkovec, đại diện của Séc tại cuộc họp cho biết, thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp quốc phòng Séc cũng như an ninh của Séc.