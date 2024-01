Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/1

Nga phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine ở Donbass. Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã tiến hành thành công cuộc tấn công vào trung tâm chỉ huy của Ukraine, vốn chịu trách nhiệm cho việc điều phối hoạt động của quân đội Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Trung tâm chỉ huy trên nằm ở ngoại ô Krasnoarmeysk và bị tấn công bằng UAV cảm tử, các phương tiện tấn công trên không cùng với các hệ thống pháo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng, các lực lượng của Nga đã tấn công 127 đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tại các vị trí khai hỏa, các quân nhân cùng các phương tiện ở 138 khu vực.

Phòng không Nga cũng bắn hạ các trực thăng Mi-8, 29 UAV và đánh chặn tên lửa HIMARS của Ukraine ở Kherson, Zaporizhia và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng.

Một hệ thống tên lửa hành trình Neptune của Ukraine. Ảnh: Defence View

Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine. Đức kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi EU đoàn kết hơn nữa để ứng phó thách thức.

Phát biểu tại đại hội của Đảng Dân chủ Tự do (FDP), Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng, giờ là lúc EU nên chứng minh là một khối đoàn kết: “Mối đe dọa tồn tại đối với toàn bộ châu Âu. Vì vậy những thành viên khác cũng cần tham gia chia sẻ gánh nặng. Không thể nào Đức hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine để các nước giàu có châu Âu khác phải làm ít hơn. Bây giờ là lúc để chứng tỏ rằng Liên minh châu Âu là một cộng đồng có các giá trị sát cánh cùng nhau trong những thời điểm như thế này”.

Ukraine tung bằng chứng cáo buộc Nga dùng tên lửa Triều Tiên. Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 6/1 tung thêm bằng chứng cáo buộc Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Người phát ngôn Văn phòng Công tố Kharkov Dmytro Chubenko cho biết, dựa vào các mảnh vỡ có thể thấy tên lửa này khác biệt về mặt hình ảnh và kỹ thuật so với các mẫu của Nga. "Phương pháp sản xuất không hiện đại lắm. Có những khác biệt so với tên lửa Iskander tiêu chuẩn mà chúng tôi đã thấy trước đây trong các cuộc tập kích của Nga nhằm vào Kharkov. Tên lửa này tương tự một trong những tên lửa của Triều Tiên".

Ông Chubenko cho biết tên lửa này có đường kính lớn hơn một chút so với tên lửa Iskander của Nga, trong khi vòi phun, cuộn dây điện bên trong và các bộ phận phía sau cũng khác nhau. "Đó là lý do vì sao chúng tôi nghiêng về giả thuyết đây có thể là tên lửa do Triều Tiên cung cấp", ông nói nhưng từ chối cung cấp mã định danh chính xác của tên lửa.

Ukraine xác nhận tấn công sân bay Saky ở Crimea. Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công phá hủy sở chỉ huy của Nga ở Saky, Crimea. Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk ngày 6/1 cho biết: "Sân bay Saky! Tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng!... Một lần nữa, xin cảm ơn các phi công của chúng ta đã làm việc xuất sắc!".

Sân bay này đóng vai trò là căn cứ của Trung đoàn hàng không tấn công hải quân riêng biệt số 43 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Đây là căn cứ được quân đội Nga triển khai bay ném bom Su-24 và máy bay chiến đấu Su-30.

Ông Mykola O Meatchuk không tiết lộ sử dụng loại vũ khí nào để tấn công mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, việc ông gửi lời cảm ơn đến các phi công ám chỉ rằng đây rất có thể là một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình.

Hiện, lực lượng Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Đan Mạch trì hoãn giao tiêm kích F-16 cho Ukraine? Tờ Berlingske dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết, việc chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine sẽ bị lùi lại vào quý 2 năm 2024.

Theo bài viết trên Berlingske, Copenhagen dự kiến ​​​​sẽ giao sáu máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Kiev vào năm mới 2024. Tuy nhiên, việc chuyển giao cho Ukraine sẽ bị lùi lại vào quý 2 năm 2024 do Kiev chưa đáp ứng được một số điều kiện về đào tạo các phi công cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng để bảo trì F-16.

Trong một tuyên bố mới nhất, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, nhấn mạnh không có báo cáo chính thức nào từ Đan Mạch về sự chậm trễ trong việc giao máy bay F-16 cho Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Ukraine dự kiến ​​sẽ nhận được tiêm kích này vào mùa xuân này.

Nga bắn hạ trực thăng Mi-8 Ukraine ở Kherson. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine gần khu định cư Tyaginka ở Vùng Kherson.

“Lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine gần Tyaginka ở Kherson. Bốn tên lửa hành trình cũng như một tên lửa HIMARS đã bị đánh chặn trong 24 giờ qua. Ngoài ra, 29 máy bay không người lái của Ukraine cũng bị bắn hạ gần Belogorovka (Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk), Mirnoye ở Vùng Zaporozhye, Kardashinka và Kaira ở Vùng Kherson.”

Sáu tên lửa Ukraine bị bắn hạ trên Biển Đen. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ sáu tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine ở phía Tây Bắc Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 6/1.

“Vào khoảng 17h ngày 6/1, các nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm Neptune nhằm vào các địa điểm trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Sáu tên lửa của Ukraine đã bị phát hiện và bắn hạ ở phía Tây Bắc Biển Đen bởi lực lượng phòng không.”

Kupyansk bắt đầu nóng lên. Kênh Rybar đưa tin, tại Kupyansk, đọ súng dữ dội đang diễn ra tại khu vực Ivanovka và trên các đường tiếp cận Sinkovka, nơi mà theo một số báo cáo, quân đội Nga đã cải thiện đáng kể vị trí của mình.

Tại Kupyansk, bất chấp những giả định của các nhà phân tích phương Tây về một cuộc tấn công sắp xảy ra vào thành phố, tình hình tương đối yên tĩnh vẫn ngự trị. Các kho đạn dược đang được xây dựng tại đây và công việc củng cố đang được tiến hành tại khu vực sân bay cũ Sobolevka.