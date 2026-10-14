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Doanh thu của Qatar giảm 42% do cuộc xung đột Trung Đông

Thứ Tư, 05:36, 14/10/2026
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VOV.VN - Theo Quốc vương Qatar, doanh thu của nước này đã giảm 42% trong nửa đầu năm 2026, do cơ sở hạ tầng khí đốt và xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc xung đột Trung Đông.

Qatar giảm 42% doanh thu trong nửa đầu năm 2026

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ngày 13/10 cho biết, việc đóng cửa eo biển Hormuz, cùng với thiệt hại trực tiếp gây ra cho một số cơ sở năng lượng tại khu công nghiệp Ras Laffan, đã làm gián đoạn một phần đáng kể hoạt động xuất khẩu của nước này, khiến tổng thu ngân sách giảm 42% trong nửa đầu năm nay.

Khoảng 17% công suất khí tự nhiên hỏa lỏng (LNG) của Qatar ngừng hoạt động, sau khi các cuộc tấn công của Iran làm hư hại 2 trong số 14 dây chuyền xuất khẩu của nước này, khiến thị trường mất đi 12,8 triệu tấn LNG mỗi năm.

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Xung đột Trung Đông làm gián đoạn xuất khẩu năng lượng của Qatar (Ảnh: Reuters).

Công ty dầu khí quốc gia QatarEnergy nhận định, việc sửa chữa sẽ mất từ ​​3-5 năm, có nghĩa là ngay cả khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại một cách an toàn thì cũng chỉ khôi phục được một phần nguồn cung cấp khí đốt trước xung đột của Qatar.

Tuy nhiên, Quốc vương Qatar cho biết thêm, tác động kinh tế chủ yếu tập trung vào lĩnh vực năng lượng, trong khi các ngành công nghiệp phi dầu khí vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Qatar là một trong những quốc gia vùng Vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc xung đột Trung Đông. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong bản cập nhật tuần này dự báo, ​​nền kinh tế Qatar suy giảm 15,6% trong năm nay, trước khi phục hồi và tăng trưởng 18,8% vào năm 2027.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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