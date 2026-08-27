Thủ tướng Qatar đến Iran triển khai nỗ lực hòa giải

Theo các nguồn tin chính thức, tại Tehran, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Cuộc gặp tập trung thảo luận biện pháp hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran, cũng như giải pháp mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, kết quả hội đàm cụ thể chưa được công bố.

Trước Thủ tướng Qatar, trong tuần này, cả Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir và Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, cũng đã đến Tehran với cùng sứ mệnh: thúc đẩy nỗ lực hòa giải Mỹ - Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. (Ảnh: Reuters)

Chuỗi hoạt động ngoại giao kiến tạo hòa bình, được triển khai trong bối cảnh giao tranh vũ trang Mỹ - Iran đã tạm lắng xuống, song căng thẳng ngoại giao lại bị đẩy lên mức cao chưa từng thấy. Đầu tuần này, Mỹ công bố gói trừng phạt kinh tế mở rộng, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

Tehran đáp trả bằng nhiều tuyên bố cứng rắn, đồng thời siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz. Giới chức Iran cũng đe dọa tấn công hủy diệt hạ tầng năng lượng tại khu vực, nếu các quốc gia láng giềng hưởng ứng lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran.