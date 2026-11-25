Tham gia Đối thoại có đại diện của các bộ ngành, cơ quan liên quan của cả hai bên như Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Truyền thông, Văn phòng An ninh mạng Quốc gia (NCO), Viện An toàn Trí tuệ Nhân tạo (AISI) và Viện Tin học Quốc gia (NII) của Nhật Bản, Bộ Ngoại giao (MOFA), Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (MCTI), Phòng thí nghiệm Quốc gia về Tính toán Khoa học (LNCC) của Brazil…

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Mở đầu, Thứ trưởng phụ trách kinh tế Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hanada Takahiro hoan nghênh cuộc đối thoại đầu tiên với Brazil, với tư cách là "Đối tác Chiến lược Toàn cầu" của Nhật Bản, và nhấn mạnh việc tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Brazil vào tháng 6 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương, bao gồm việc khởi động Đối thoại hợp tác AI song phương.

Tại Đối thoại, hai bên đã giới thiệu các chính sách tương ứng của mình về AI trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện tại và thảo luận về việc đảm bảo an toàn cho AI tiên tiến, bao gồm tầm quan trọng của hợp tác quốc tế.

Về hợp tác song phương, các dự án hợp tác cụ thể giữa các bộ và cơ quan liên quan đã được giới thiệu trong các lĩnh vực như hợp tác trên toàn bộ hệ thống công nghệ AI, bao gồm đồng sáng tạo các giải pháp AI, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và cơ sở hạ tầng, cũng như quản trị AI, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu chung.

Thông qua Đối thoại, cả hai bên đều nhận thấy tầm quan trọng của quan hệ Nhật Bản - Brazil trong lĩnh vực AI ngày càng gia tăng. Dựa trên các cuộc thảo luận đã diễn ra, hai bên nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận trong khuôn khổ Đối thoại để thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp này, một buổi giao lưu kết nối giữa các công ty và viện nghiên cứu liên quan đến AI của cả hai nước cũng đã được tổ chức, đồng thời, các doanh nghiệp 2 nước đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới - sáng tạo trong việc sử dụng tích hợp dữ liệu hệ thống không gian, bao gồm cả thông qua Internet vạn vật (IoT) và AI.