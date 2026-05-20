Động đất 5,9 độ tại Nhật Bản

Theo báo cáo nhanh do Cơ quan khí tượng Nhật Bản vừa công bố, vào lúc 11h46 hôm nay (20/5), theo giờ địa phương, tại khu vực ngoài khơi đảo lớn Okinawa – cực Nam Nhật Bản, đã xảy ra một trận động đất mạnh. Theo ghi nhận ban đầu, chấn độ ở khu vực tâm chấn lên tới 5,9 độ, độ sâu tâm chấn là khoảng 50km.

Mặc dù không gây ra sóng thần, nhưng năng lượng của hoạt động địa chấn khiến một vùng rộng lớn thuộc tỉnh Kagoshima phải chịu những chấn động trên 5 độ. Kèm theo đó là nhiều rủi ro khác được giới chuyên môn cảnh báo. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: “Tại các khu vực chịu chấn động mạnh, có nguy cơ xảy ra đá rơi, sạt lở đất. Tất cả cư dân cũng cần chú ý đến động đất kèm mưa lớn. Trong vòng khoảng 1 tuần, đặc biệt là 2 đến 3 ngày tới, nguy cơ tiếp tục có động đất trên 5 độ là rất cao. Tất cả mọi người cần hết sức đề phòng và chuẩn bị các phương án tự bảo vệ an toàn”.

Đảo Yoron - nơi có 4.882 cư dân, cũng phải chịu chấn động trên 5 độ. Ảnh: NHK

Hoạt động địa chấn lần này còn gây lo ngại sâu sắc hơn, khi ảnh hưởng trực tiếp đến một số đảo có người ở thuộc quần đảo Tokara – nơi đã xảy ra chuỗi động đất liên hoàn từ hôm 21/6/2025, với gần 1.800 rung chấn liên tục từ 1 đến 6 độ chỉ trong vòng 3 tuần, khiến địa hình, địa mạo của khu vực bị biến dạng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Kagoshima đã phải thành lập khẩn cấp Ban giám sát thiên tai để thu thập, xử lý thông tin và đưa ra những biện pháp đối phó kịp thời. Đích thân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với nguy cơ thiên tai hiện hữu.