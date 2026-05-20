中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Động đất 5,9 độ tại Nhật Bản

Thứ Tư, 14:18, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại khu vực ngoài khơi cực Nam Nhật Bản lại vừa xảy ra một loạt các hoạt động địa chấn mạnh, khiến Cơ quan khí tượng Nhật Bản phải đưa ra nhiều cảnh báo.

Theo báo cáo nhanh do Cơ quan khí tượng Nhật Bản vừa công bố, vào lúc 11h46 hôm nay (20/5), theo giờ địa phương, tại khu vực ngoài khơi đảo lớn Okinawa – cực Nam Nhật Bản, đã xảy ra một trận động đất mạnh. Theo ghi nhận ban đầu, chấn độ ở khu vực tâm chấn lên tới 5,9 độ, độ sâu tâm chấn là khoảng 50km.

Mặc dù không gây ra sóng thần, nhưng năng lượng của hoạt động địa chấn khiến một vùng rộng lớn thuộc tỉnh Kagoshima phải chịu những chấn động trên 5 độ. Kèm theo đó là nhiều rủi ro khác được giới chuyên môn cảnh báo. Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: “Tại các khu vực chịu chấn động mạnh, có nguy cơ xảy ra đá rơi, sạt lở đất. Tất cả cư dân cũng cần chú ý đến động đất kèm mưa lớn. Trong vòng khoảng 1 tuần, đặc biệt là 2 đến 3 ngày tới, nguy cơ tiếp tục có động đất trên 5 độ là rất cao. Tất cả mọi người cần hết sức đề phòng và chuẩn bị các phương án tự bảo vệ an toàn”.

Dong dat 5,9 do tai nhat ban hinh anh 1
Đảo Yoron - nơi có 4.882 cư dân, cũng phải chịu chấn động trên 5 độ. Ảnh: NHK

Hoạt động địa chấn lần này còn gây lo ngại sâu sắc hơn, khi ảnh hưởng trực tiếp đến một số đảo có người ở thuộc quần đảo Tokara – nơi đã xảy ra chuỗi động đất liên hoàn từ hôm 21/6/2025, với gần 1.800 rung chấn liên tục từ 1 đến 6 độ chỉ trong vòng 3 tuần, khiến địa hình, địa mạo của khu vực bị biến dạng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Kagoshima đã phải thành lập khẩn cấp Ban giám sát thiên tai để thu thập, xử lý thông tin và đưa ra những biện pháp đối phó kịp thời. Đích thân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng đã lên tiếng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với nguy cơ thiên tai hiện hữu.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: động đất nhật bản cảnh báo động đất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Động đất mạnh ở Quảng Tây (Trung Quốc), hơn 7.000 người phải sơ tán
Động đất mạnh ở Quảng Tây (Trung Quốc), hơn 7.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc cho biết, một trận động đất mạnh 5,2 độ vừa xảy ra tại Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào rạng sáng 18/5, khiến 3 người mất tích và 4 người bị thương.

Động đất mạnh ở Quảng Tây (Trung Quốc), hơn 7.000 người phải sơ tán

Động đất mạnh ở Quảng Tây (Trung Quốc), hơn 7.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc cho biết, một trận động đất mạnh 5,2 độ vừa xảy ra tại Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào rạng sáng 18/5, khiến 3 người mất tích và 4 người bị thương.

Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm
Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra chiều 20/4 vừa qua tiếp tục được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu với nhiều nhận định đáng lo ngại được công bố. 

Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm

Hoạt động địa chấn sau động đất Sanriku tại Nhật Bản tiếp diễn nguy hiểm

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra chiều 20/4 vừa qua tiếp tục được các nhà khoa học Nhật Bản nghiên cứu với nhiều nhận định đáng lo ngại được công bố. 

Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines
Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra gần San Julian, Đông Samar, Philippines vào chiều 4/5.

Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines

Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra gần San Julian, Đông Samar, Philippines vào chiều 4/5.

Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất
Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất

VOV.VN - Các tỉnh phía Bắc Nhật Bản chưa hết lo sợ sau trận động đất có độ lớn 7,7 độ xảy ra tại Aomori vào ngày 20/4 vừa qua, sáng sớm 27/4, một tỉnh phía Bắc khác của Nhật Bản là Hokkaido lại tiếp tục rung chuyển khi trận động đất có độ lớn 6,2 độ xảy ra.

Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất

Nhật Bản lại bị rung chuyển vì động đất

VOV.VN - Các tỉnh phía Bắc Nhật Bản chưa hết lo sợ sau trận động đất có độ lớn 7,7 độ xảy ra tại Aomori vào ngày 20/4 vừa qua, sáng sớm 27/4, một tỉnh phía Bắc khác của Nhật Bản là Hokkaido lại tiếp tục rung chuyển khi trận động đất có độ lớn 6,2 độ xảy ra.

Người dân Nhật Bản sẵn sàng ứng phó trước khả năng xảy ra động đất lớn
Người dân Nhật Bản sẵn sàng ứng phó trước khả năng xảy ra động đất lớn

VOV.VN - Hôm nay (23/4), ba ngày sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7 tại tỉnh phía Bắc Nhật Bản Aomori, Chính phủ Nhật Bản và các chuyên gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra một trận động đất lớn khác ở khu vực ngoài khơi Hokkaido/Sanriku.

Người dân Nhật Bản sẵn sàng ứng phó trước khả năng xảy ra động đất lớn

Người dân Nhật Bản sẵn sàng ứng phó trước khả năng xảy ra động đất lớn

VOV.VN - Hôm nay (23/4), ba ngày sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7 tại tỉnh phía Bắc Nhật Bản Aomori, Chính phủ Nhật Bản và các chuyên gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra một trận động đất lớn khác ở khu vực ngoài khơi Hokkaido/Sanriku.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ