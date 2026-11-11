Nga thông báo kết quả đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi

Phát biểu sau khi kết thúc ngày đàm phán thứ hai (11/11), Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán đánh giá việc đưa vấn đề xây dựng hệ thống an ninh chung cho châu Âu vào chương trình nghị sự là hướng tiếp cận đúng đắn.

Trợ lý Tổng thống Nga cho hay: “Xung đột tại Ukraine cho thấy hệ thống an ninh hiện nay ở châu Âu đang hoạt động rất kém hiệu quả. Đây cũng chính là nội dung trọng tâm của các cuộc đàm phán. Với sự tham gia của phía Mỹ, chúng tôi đã trao đổi lập trường, một số vấn đề đạt được đồng thuận, nhưng vẫn còn những vấn đề chưa tìm được tiếng nói chung. Các cuộc thảo luận chắc chắn sẽ tiếp tục. Thế giới cần một hệ thống an ninh mới, hiện đại, công bằng, bảo đảm không gây bất lợi cho bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu này”.

Đoàn đàm phán Nga thông báo kết quả với báo chí (Ảnh: TASS)

Về kết quả cụ thể, trưởng phái đoàn đàm phán Nga cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc đối với một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn mới. Các thông số cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

Đánh giá về không khí đàm phán, Trưởng đoàn Nga cho rằng các cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân thiện và mang tính xây dựng. Ông nhấn mạnh các chi tiết cụ thể của tiến trình sẽ không được công bố trước khi đạt được những thỏa thuận cuối cùng.

Phía Nga đánh giá cao các đại diện Mỹ là một trong những bên tích cực trong đàm phán. Trưởng đoàn Nga cho biết, nước này chưa nhận được bất kỳ đề xuất hòa bình cụ thể nào từ các nước châu Âu, đồng thời chỉ trích việc các nước này tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Theo ông, các nước châu Âu chỉ có thể tham gia đàm phán hòa bình khi thực sự có thiện chí. Đề cập vấn đề lãnh thổ, Trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky tuyên bố: "Từng tấc lãnh thổ Nga, bằng cách này hay cách khác, sẽ được lấy lại".

Vòng đàm phán ngày 11/11 kéo dài khoảng 1,5 giờ, sau phiên làm việc đầu tiên hôm 10/11 kéo dài gần 4 giờ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin liên tục được cập nhật về diễn biến các cuộc thảo luận.

Ngay sau vòng đàm phán tại Abu Dhabi, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff có kế hoạch tới Moscow ngày 12/11 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tiếp tục trao đổi những vấn đề đã được thảo luận tại Abu Dhabi và thúc đẩy tiến triển trong các vấn đề còn bất đồng. Sau đó, hai đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Dublin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.