EC và Kiev lập thêm nhóm công tác chung để đẩy nhanh việc Ukraine gia nhập EU

Các quan chức EU và Ukraine sẽ tham gia nhóm công tác chung, có nhiệm vụ giúp Ukraine hoàn thành các thủ tục gia nhập EU.

Cờ EU và Ukraine. Ảnh: Reuters.

Nhóm công tác chung mới sẽ tuân theo mô hình đã được sử dụng cho Montenegro và Moldova và sẽ tập trung vào các tiêu chí tạm thời, bao gồm các mục tiêu giữa kỳ mà ứng cử viên phải đạt được trước khi có thể bắt đầu các giai đoạn kết thúc đàm phán. Nhóm này cũng sẽ xem xét danh sách các yêu cầu còn tồn đọng theo các tiêu chí cơ bản về gia nhập, cụ thể là pháp quyền và cải cách chống tham nhũng.

Ukraine cũng sẽ nhận được một lộ trình chi tiết chia nhỏ các bước chính và một mốc thời gian dự kiến ​​để hoàn thành quá trình gia nhập, như một phần của gói mở rộng dự kiến ​​vào đầu tháng 11 tới.

Tiến trình gia nhập EU của Ukraine đạt tiến triển sau khi Quốc hội nước này thông qua các sửa đổi luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary điều kiện thuyết phục Hungary đồng ý dỡ bỏ quyền phủ quyết.